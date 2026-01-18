Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh

Hai ngày tới, Bắc Bộ duy trì tình trạng sương mù nhẹ trước khi đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh gây rét đậm, rét hại.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết, miền Bắc sẽ duy trì tình trạng đêm mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, nhiệt độ cao nhất trong ngày 23-26 độ C đến hết ngày 20/1.

Từ ngày 21/1, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh sẽ tràn xuống miền Bắc gây mưa rào và rét đậm ở đồng bằng, rét hại ở trung du và miền núi. Nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi, trung du 8-11 độ, đồng bằng 11-13 độ C.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, nhiệt độ Hà Nội hai ngày đầu tuần 18-26 độ, đến thứ 5 giảm còn 12-15 độ. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) cuối tuần tới nhiệt độ xuống thấp nhất đợt 8-13 độ C.

Người Hà Nội trong đợt không khí lạnh cuối năm 2025. Ảnh: Giang Huy

Miền Trung từ nay đến hết ngày 20/1 duy trì trạng thời tiết tạnh ráo, mưa ít, trời nắng, nền nhiệt cao nhất trong ngày 26-30 độ, về đêm và sáng nhiệt độ 18-22 độ. Từ trưa và chiều ngày 21/1, Bắc Trung Bộ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trời mây nhiều và có mưa.

Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ từ ngày 18-25/1, phổ biến không mưa, ngày nắng, sáng có sương mù nhẹ; riêng cao nguyên Trung Bộ sáng sớm và đêm trời lạnh. Nền nhiệt thấp nhất về đêm và sáng ở cao nguyên Trung Bộ dao động trong khoảng 15-18 độ, cao nhất trong ngày 27-30 độ; Nam Bộ 31-33 độ.

Hai ngày qua, miền Bắc trời nhiều mây, sương mù nhẹ do ảnh hưởng của không khí lạnh biến tính. Riêng sáng 17/1, do có thêm ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên mực 5.000 m nên Đông Bắc Bộ có mưa rào nhẹ.

Gia Chính