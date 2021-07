Miền Bắc sắp có mưa giông

Từ đêm nay (4/7) đến cuối tuần sau, miền Bắc được dự báo có mưa rào và giông, nhiều sông sẽ xuất hiện lũ.

Miền Bắc nắng nóng suốt tuần qua do ảnh hưởng của vùng thấp phía tây. Nền nhiệt trung bình ở Hà Nội lúc 14h ngày 4/7 là 38 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết đợt nắng nóng này sẽ hết vào hôm nay. Miền Bắc sẽ có mưa rào, giông do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000 m.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, nhiệt độ Hà Nội trong thứ hai (ngày 5/7) khoảng 27-34 độ C, đến thứ năm (8/7) là 32 độ C, sau đó tăng trở lại mức 34 độ C vào cuối tuần. Điểm cao Sa Pa nhiệt độ 17-24 độ C.

Đám mây giông ở Hà Nội trong chiều 26/6. Ảnh: Ngọc Thành

Khu vực vùng núi Bắc Bộ sẽ có lượng mưa phổ biến mỗi đợt 100-200 mm, có nơi trên 250 mm. Một số tỉnh miền núi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Do mưa, ngày 5-7/7, các sông suối nhỏ thượng lưu khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên 1-2 m.

Ở Miền Trung, nắng nóng sẽ tiếp tục hết ngày mai, từ 6/7 nền nhiệt giảm dần. Nam Bộ và Tây Nguyên từ hôm nay gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh hơn, mưa có xu hướng gia tăng và duy trì ở những ngày đầu tuần tới. Hai khu vực này sẽ có nhiều ngày mưa giông, có nơi mưa to.

Gia Chính