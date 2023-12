Miền Bắc sắp có đợt rét đậm đầu tiên

Đợt gió mùa đông bắc với cường độ mạnh nhất từ đầu mùa dự báo ảnh hưởng đến miền Bắc cuối tuần tới, kéo nhiệt độ Hà Nội xuống 10-13 độ C.

Chiều 10/12, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết miền Bắc những ngày qua trời nhiều mây, sương mù sáng sớm ngày nắng do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu và lệch đông, gió đông nam ẩm từ biển tràn vào.

Từ đêm mai (11/12), miền Bắc sẽ chịu tác động của đợt không khí lạnh yếu cùng tác động của hội tụ gió trên độ cao 3.000-5.000 m nên sẽ mưa rải rác, một số nơi có giông. Từ 13/12, mưa giảm trời chuyển nắng trở lại đến cuối tuần.

Từ ngày 17/12, miền Bắc nhiều khả năng chịu tác động của đợt gió mùa đông bắc với cường độ mạnh nhất từ đầu mùa gây đợt rét đậm đầu tiên. Nhiệt độ trung bình ngày ở vùng đồng bằng và trung du từ 15 độ C trở xuống, vùng núi cao có thể rét hại, trung bình ngày từ 13 độ C trở xuống.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo Hà Nội tuần tới phổ biến 20-30 độ C, một số ngày mưa, trời nóng ẩm khó chịu. Đến cuối tuần, khi gió mùa đông bắc tràn về nền nhiệt giảm còn 10-13 độ C. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) phổ biến 14-20 độ C, từ cuối tuần tới giảm sâu nhất còn 2-9 độ C.

Người Hà Nội đốt củi sưởi trong đợt rét năm 2022. Ảnh: Gia Chính

Miền Trung tuần tới hầu hết tạnh ráo, riêng đêm 12 rạng sáng 13/12, mưa trở lại do không khí lạnh yếu tăng cường. Mưa sau đó giảm nhanh, trời chuyển nắng. Từ ngày 17/12, do tác động của gió mùa đông bắc mạnh, miền Trung sẽ có mưa giông.

Nam Bộ và Tây Nguyên đã bước vào các tháng mùa khô nên tuần tới hai khu vực này trời nắng. Nền nhiệt ở Nam Bộ phổ biến 33-35 độ, Tây Nguyên 29-31 độ C.

Tháng 11 có hai đợt không khí lạnh vào các ngày 6/11 và 12/11, tăng cường ngày 16/11. Cơ quan khí tượng dự báo tháng 12 không khí lạnh gia tăng về tần suất, nhưng có xu hướng yếu hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ do tác động của La Nina.

Gia Chính