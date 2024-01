Miền Bắc rét nhất âm 1 độ C

Sáng nay, nhiệt độ Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuống âm 1 độ, Hà Nội và các tỉnh đồng bằng chủ yếu dưới 10 độ C, trời mưa nhỏ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn ghi nhận sáng nay hầu hết miền Bắc rét dưới 10 độ, thấp nhất là Mẫu Sơn, băng giá phủ trắng từ độ cao 1.000 m lên đến đỉnh 1.520 m. Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 1 độ, Đồng Văn (Hà Giang) 2 độ; Sa Pa (Lào Cai), Trùng Khánh (Cao Bằng) 3 độ; Mộc Châu (Sơn La) 4 độ C.

Các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng phổ biến 9-10 độ C. Tại Hà Nội, thấp nhất là trạm Ba Vì 9 độ, bốn trạm Hà Đông, Hoài Đức, Sơn Tây, Láng đều xấp xỉ 10 độ C. Trạm Phủ Liễn (Hải Phòng) 8 độ C. Đây là mức nhiệt đo trong lều khí tượng có mái che, nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể thấp hơn 2-3 độ C.

Băng giá trên đỉnh Phia Oắc (Cao Bằng) chiều 22/1. Ảnh: Bế Quốc Vinh

Băng giá xuất hiện ở đỉnh Phia Oắc (Cao Bằng) cao 1.913 m từ đầu giờ chiều qua. Đến cuối giờ chiều, lớp băng mỏng cũng hình thành tại đỉnh Mẫu Sơn và tiếp tục dày hơn khi trời mưa nhỏ, nhiệt độ xuống dưới 0.

Hôm nay, nhiều khả năng các vùng núi cao khác trên 1.500 m so với mực nước biển sẽ xuất hiện băng giá. Nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội cũng như các tỉnh đồng bằng và trung du chỉ 13 độ, vùng núi như Sa Pa, Sìn Hồ (Lai Châu) 6-7 độ C.

Bắc Trung Bộ sáng nay mưa, nhiệt độ dưới 12, riêng Thanh Hóa và một số huyện vùng cao như Tây Hiếu (Nghệ An), Hương Sơn (Hà Tĩnh) 10 độ C. Huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế) 15 độ C. Ở phía nam đèo Hải Vân, TP Đà Nẵng 19 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết đợt rét đậm, rét hại (trung bình ngày từ 15 độ C trở xuống) sẽ kéo dài ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ đến 25/1, vùng đồng bằng thấp nhất 7-10 độ, vùng núi cao dưới 0 độ C.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh thành miền Bắc, Bắc Trung Bộ theo dõi chặt chẽ dự báo rét đậm, rét hại để hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh, không dùng bếp than tổ ong sưởi ấm trong phòng kín; rà soát phương án đảm bảo an toàn cho học sinh nội trú.

Chính quyền cần tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, dự trữ thức ăn. Các tỉnh miền núi cần cảnh báo nguy cơ xảy ra băng giá, trơn trượt cho người và phương tiện giao thông.

Đây là đợt rét đậm, rét hại thứ hai trong mùa đông 2023-2024. Đợt đầu ngày 17-27/12/2023, Mẫu Sơn xuống âm 2,5 độ C, thấp nhất trong 11 năm qua.

Gia Chính