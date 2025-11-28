Miền Bắc rét nhất 2 độ C

Các đỉnh núi cao ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ nhiệt độ đồng loạt xuống thấp, trong đó Đồng Văn và Sìn Hồ 2 độ C sáng 28/11.

Ngày thứ hai chịu tác động của không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ miền Bắc thấp nhất dưới 15 độ C. Ban ngày trời nắng 24-27 độ C, độ ẩm không khí chỉ 50-70% tạo cảm giác hanh khô.

Đỉnh núi cao Đồng Văn (Tuyên Quang) cao trên 1.500 m ghi nhận nhiệt độ thấp nhất miền Bắc, chỉ 2 độ C, giảm gần 7 độ so với hôm qua. Cùng mức nhiệt 2 độ C còn có Sìn Hồ (Lai Châu).

Một số điểm cao khác rất rét, như Bắc Hà (Lào Cai) 3 độ, Ngân Sơn (Thái Nguyên), Trùng Khánh (Cao Bằng), Mù Cang Chải (Lào Cai) 4 độ C. Mẫu Sơn (Lạng Sơn), nơi đầu tiên đón không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ 9 độ C.

Người Hà Nội trong đợt rét tháng 11/2025. Ảnh: Giang Huy

Một số vùng núi khác sáng nay phổ biến 6-8 độ C như Yên Châu (Sơn La), Hàm Yên, Chiêm Hóa (Tuyên Quang), Minh Đài (Phú Thọ), Bảo Lạc (Cao Bằng), Sơn Động (Bắc Giang).

Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất tại trạm Ba Vì gần 12 độ, trạm Sơn Tây, Hà Đông 13 độ, trạm Hoài Đức 14 độ và trạm Láng 15 độ C.

Vùng núi Thanh Hóa đến Hà Tĩnh nhiệt độ cũng xuống dưới 10 độ C. Thấp nhất là Quỳ Châu (Nghệ An) 8 độ; Hồi Xuân (Thanh Hóa), Tương Dương, Quỳ Hợp, Tây Hiếu (Nghệ An), Hương Sơn (Hà Tĩnh) 9 độ C. A Lưới (TP Huế) 11 độ C.

Hôm nay, không khí lạnh bắt đầu suy yếu khiến nhiệt độ miền Bắc tăng dần. Trang Accuweather của Mỹ dự báo Hà Nội hôm nay 12-26 độ, cuối tuần tăng lên 17-26 độ C. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) cao nhất ban ngày 17-19 độ, ban đêm 2-5 độ C.

Gia Chính

