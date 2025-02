Miền Bắc rét nhất 1 độ C

Tất cả 25 tỉnh thành miền Bắc chìm trong giá rét cả ngày lẫn đêm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) sáng nay xuống 1 độ C, Hà Nội 12 độ C.

Miền Bắc bước sang ngày thứ ba chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh. Đỉnh Mẫu Sơn cao 1.600 m, nơi đón gió lạnh đầu tiên và mạnh nhất ở miền Bắc, từ sáng qua đến sáng nay rét 1 độ C. Một số vùng núi cao khác dao động 4-5 độ C như: Pha Đin (Điện Biên), Mộc Châu (Sơn La), Sa Pa (Lào Cai), Đồng Văn (Hà Giang), Tam Đảo (Vĩnh Phúc).

Đồng bằng Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất sáng nay xuống 10-12 độ C. Tại Hà Nội, cả 5 trạm đo Ba Vì, Sơn Tây, Hoài Đức, Hà Đông, Láng đều ghi nhận 12 độ C. Khác với những đợt rét trước, đợt này ban ngày trời không nắng, vùng đồng bằng cao nhất 16-18 độ C, giá rét cả ngày lẫn đêm.

Người dân đi chơi hội chùa Hương trong thời tiết rét. Ảnh: Giang Huy

Miền Trung cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh từ tối 7/2, trọng tâm là Bắc Trung Bộ. Sáng nay, Sầm Sơn, Tĩnh Gia (Thanh Hóa), Quỳnh Lưu, Đô Lương (Nghệ An) nhiệt độ xuống 12; huyện miền núi A Lưới (TP Huế) 14 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định hôm nay và ngày mai miền Bắc và Bắc, Trung Trung Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi cao có thể dưới 3 độ, vùng núi 5-8 độ, đồng bằng 9-12 độ C. Bắc Trung Bộ thấp nhất 11-13 độ, Quảng Bình - Huế 14-17 độ C.

Tháng 1/2025 có ba đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc. Trong đó đợt 26/1 nhiệt độ xuống thấp nhất, băng giá, mưa tuyết xuất hiện ở nhiều đỉnh núi cao. Đợt không khí lạnh này vừa suy yếu, nhiệt độ chưa kịp tăng thì lại có đợt không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc duy trì tình trạng rét như hiện tại.

Không chỉ miền Bắc, thống kê cho thấy tháng 1 nhiệt độ ở cả nước thấp hơn trung bình nhiều năm 0,5-1,5 độ, có nơi thấp hơn. Dự báo tháng 2 tiếp tục có các đợt không khí lạnh tràn xuống miền Bắc. Nhiệt độ trung bình cả nước phổ biến xấp xỉ so với cùng thời kỳ, riêng Bắc và Trung Trung Bộ thấp hơn 0,5-1 độ C.

Gia Chính