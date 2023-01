Miền Bắc rét nhất 0 độ C

Nằm sát biên giới phía Bắc, ở độ cao hơn 1.500 m so với mực nước biển, đỉnh núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) sáng nay rét 0 độ, Hà Nội 13 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, sáng nay 9 tỉnh miền Bắc rét dưới 10 độ C. Sau Mẫu Sơn, Đồng Văn (Hà Giang) rét 2 độ; Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Sa Pa (Lào Cai) hơn 5 độ; Sìn Hồ (Lai Châu), Ngân Sơn (Bắc Kạn), Trung Khánh (Cao Bằng) 7 độ; Pha Đin (Điện Biên) 9 độ C.

Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất được ghi nhận tại trạm Ba Vì 12 độ; Hoài Đức, Sơn Tây gần 13 độ; Hà Đông, Láng hơn 13 độ C. So với hôm qua, nền nhiệt sáng nay đã giảm mạnh khoảng 5-7 độ C. Đây là mức nhiệt đo trong lều khí tượng, cách mặt đất khoảng 2 m, thực tế ngoài trời thấp hơn 2-4 độ tùy địa bàn.

Nhiệt độ tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội, sáng nay 13 độ C. Ảnh: Gia Chính

Cơ quan khí tượng nhận định hôm nay không khí lạnh tiếp tục tràn về, nhiệt độ miền Bắc giảm sâu, diện rét đậm mở rộng. Rét đậm, rét hại (trung bình ngày 13-15 độ trở xuống) duy trì tới ngày 18/1 ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.

Trong đợt rét này, nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc phổ biến 9-12 độ, vùng núi 6-9 độ, vùng núi cao dưới 3 độ C. Bắc Trung Bộ 11-14 độ; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế 14-17 độ C.

Đến ngày 19/1 (28 tháng chạp), nền nhiệt tăng dần, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thoát khỏi rét đậm, vùng núi vẫn duy trì.

Dự báo các tháng đầu năm 2023 nền nhiệt cả nước có xu hướng xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, các tháng cuối năm cao hơn. Nắng nóng sẽ nhiều và gay gắt hơn so với năm 2022. Các đợt nắng nóng xuất hiện từ tháng 4 đến 8 tại Bắc Bộ và Trung Bộ.

Gia Chính