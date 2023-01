Miền Bắc rét, miền Nam nắng dịp Tết Quý Mão

Từ ngày 15 đến 18/1 (24-27 tháng chạp), miền Bắc và Bắc Trung Bộ rét đậm, sau đó nền nhiệt tăng dần; miền Nam dịp Tết Quý Mão trời nắng 29-32 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do sự chi phối của không khí lạnh mạnh tràn về từ rạng sáng nay, thời tiết dịp Tết Quý Mão ở miền Bắc chia làm 3 giai đoạn với đặc điểm khác biệt.

Từ ngày 15/1 đến 18/1 (24-27 tháng chạp), miền Bắc sẽ chuyển rét đậm, vùng núi rét hại, một số nơi mưa. Nền nhiệt cao nhất 14-17 độ, riêng ngày 15/1 khoảng 17-20 độ, thấp nhất 9-12 độ, vùng núi 6-9 độ. Núi cao hơn 1.500 m so với mực nước biển rét dưới 3 độ, có thể xuất hiện mưa tuyết, băng giá.

Từ ngày 19 đến 23/1 (28 tháng chạp đến mùng 2 Tết), miền Bắc mưa vài nơi, sáng sớm sương mù nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 17-22, có nơi trên 23 độ C; thấp nhất 12-16 độ, vùng núi dưới 11 độ C, núi cao dưới 8 độ C. Như vậy giai đoạn này rét đậm, rét hại chỉ còn ở miền núi, miền Bắc đã thoát khỏi ngưỡng này.

Giai đoạn 24 đến 26/1 (mùng 3-5 Tết), miền Bắc mưa nhỏ, sương mù, cao nhất 17-21 độ, thấp nhất 11-15 độ, vùng núi có nơi dưới 9 độ, núi cao dưới 5 độ C.

Hoa đào Hà Nội bung nở. Ảnh: Phạm Chiểu

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày 24-27 tháng chạp chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên trời mưa rải rác. Phía bắc cao nhất 14-18 độ, thấp nhất 10-14 độ C. Phía nam cao nhất 18-21 độ, thấp nhất 15-18 độ C.

Từ 28 tháng chạp đến mùng 2 Tết, phía bắc cao nhất 18-22 độ, thấp nhất 14-17 độ. Phía nam cao nhất 21-24 độ, thấp nhất 17-20 độ C.

Ngày 3-5 Tết, phía bắc cao nhất 18-21 độ, thấp nhất 13-16 độ C. Phía nam cao nhất 20-23 độ, thấp nhất 16-19 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày 15/1 mưa rải rác, cao nhất 28-31 độ, thấp nhất 21-24 độ C.

Từ ngày 16 đến 23/1 (25 tháng chạp đến mùng 2 Tết), phía bắc khu vực có mưa rào, giông trong ba ngày đầu. Nhiệt độ cao nhất ở phía bắc 24-28 độ, thấp nhất 20-23 độ C. Phía nam cao nhất 27-31 độ, thấp nhất 24 độ C.

Từ mùng 3 đến 5 Tết, phía bắc khu vực có mưa rào và giông, cao nhất 23-27 độ, thấp nhất 20-24 độ C.

Tây Nguyên từ ngày 15 đến 23/1 (24 tháng chạp đến mùng 2 Tết) ngày nắng 27-30 độ, riêng ngày 16-21/1 thấp hơn còn 25-28 độ, thấp nhất 17-21 độ C.

Từ ngày 24 đến 26/1 (3-5 Tết), ngày nắng 26-29 độ, chiều tối có mưa vài nơi, thấp nhất 17-20 độ C.

Nam Bộ từ ngày 15 đến 23/1 (24 tháng chạp đến mùng 2 Tết) trời ít mưa, ngày nắng 29-32 độ, thấp nhất 22-26 độ C.

Từ ngày 24 đến 26/1 (mùng 3-5 Tết), mưa xuất hiện vào chiều tối, nhiệt độ cao nhất 28-31, thấp nhất 21-25 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định trong tháng 1 nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phổ biến cao hơn 0,5 độ C; riêng Đông Bắc Bộ cao hơn 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Các khu vực khác phổ biến thấp hơn khoảng 0,5 độ C.

Tổng lượng mưa tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ thấp hơn 5-20 mm so với trung bình nhiều năm, các khu vực còn lại cao hơn khoảng 10-30 mm, riêng Trung Trung Bộ cao hơn 30-60 mm.

Tháng 1, không khí lạnh hoạt động có cường độ yếu hơn so với trung bình, tuy nhiên rét đậm, rét hại vẫn có thể xảy ra, tập trung ở vùng núi, trung du Bắc Bộ.

Gia Chính