Miền Bắc rét đến ngày 24/2

Do không khí lạnh tăng cường, rét hại ở miền Bắc sẽ kéo dài đến ngày 24/2, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ, vùng núi 3-6 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, từ đêm 22/2 không khí lạnh sẽ tăng cường xuống miền Bắc, làm kéo dài đợt rét nhất từ đầu đông thêm ít nhất ba ngày so với dự báo trước đó. Trời ít mưa, nền nhiệt tăng so với hai ngày qua, nhưng vẫn trong ngưỡng rét hại (trung bình ngày từ 13 độ trở xuống).

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, hôm nay Hà Nội 8-13 độ, ngày mai lên cao nhất 18 độ và đến cuối tuần 22 độ, ban đêm 8-14 độ C. Vùng núi Sa Pa (Lào Cai) nhiệt độ tăng dần trong những ngày tới, đến thứ bảy 4-13 độ C.

Người Hà Nhì trong đợt rét đậm, rét hại ngày 21/2. Ảnh: Ngọc Thành

Bốn ngày nay, miền Bắc chịu ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh kết hợp với hội tụ gió trên mực 5.000 m, nhiệt độ nhiều nơi xuống 0, xuất hiện băng giá ở Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Phia Oắc (Cao Bằng), Y Tý (Lào Cai).

Ghi nhận của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia lúc 6h ngày 22/2 vẫn có 25 tỉnh thành nhiệt độ dưới 10. Điểm cao khoảng 1.500 m ở Mẫu Sơn tiếp tục rét nhất, tuy nhiên đã tăng từ âm 1 độ lên gần 0 độ C; Sa Pa (Lào Cai), Đồng Văn (Hà Giang), Pha Đin (Điện Biên) xấp xỉ 2 độ C.

Tại Hà Nội, bốn điểm đo cho thấy nhiệt độ hơn 10, tăng 2 độ so với hôm qua, riêng điểm Ba Vì 9 độ C. Một số tỉnh đồng bằng như Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam đều xấp xỉ 10 độ C.

Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, đợt mưa rét từ ngày 19/2 đến nay đã làm hơn 1.000 con trâu, bò, dê ở các tỉnh miền núi phía Bắc bị chết, nhiều nhất là Sơn La gần 400 con.

Gia Chính