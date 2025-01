Miền Bắc rét đến mùng 1 Tết Ất Tỵ

Không khí lạnh mạnh đã tràn đến hầu khắp miền Bắc gây mưa rào và giông, từ ngày mai mưa giảm, nhiệt độ vùng núi thấp nhất xuống dưới 3, Hà Nội 11 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết không khí lạnh mạnh tràn xuống miền Bắc từ rạng sáng nay. Hà Nội sáng nay mưa rào từng chập, đến 9h30 trời tạnh, nhiệt độ xuống 14 độ C, giảm 4-5 độ so với sáng qua.

Chiều và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục tràn đến các nơi khác ở miền Bắc, gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6-7. Mưa rào và giông duy trì nốt hôm nay, từ mai mưa chỉ còn vài nơi, sáng sớm sương mù, trưa chiều hửng nắng.

Ngày 24/1, nhiều người vào vườn đào Nhật Tân lựa chọn cành cắm Tết. Ảnh: Giang Huy

Từ ngày 27 đến 29/1 miền Bắc sẽ rét đậm (trung bình ngày từ 13 đến 15 độ C), vùng núi rét hại (trung bình ngày từ 13 độ C trở xuống), vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá, sương muối khi nhiệt độ xuống dưới 3 độ.

Hà Nội ba ngày tới không mưa, đêm giao thừa xuống thấp nhất 11 độ, ban ngày 18 độ C. Ngày 30/1 (mùng 1 Tết Ất Tỵ), nền nhiệt tăng lên 2-3 độ C, nhưng vẫn giá rét. Từ ngày 31/1, do không khí lạnh biến tính lệch đông, trời mưa nhỏ, sương mù, nền nhiệt dao động 17-21 độ C.

Dự báo chi tiết thời tiết Hà Nội từ ngày 27/1 đến 4/2. Nguồn: NCHMF

Không khí lạnh nên tràn đến miền Trung từ hôm nay. Bắc Trung Bộ thời tiết gần giống miền Bắc, từ đêm nay đến ngày 30/1 trời mưa, sáng sớm sương mù, rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 9-12 độ C; khu vực từ Quảng Bình đến Huế 14-17 độ C.

Từ đèo Hải Vân trở vào đến Nam Trung Bộ tác động của không khí lạnh yếu dần, nhưng vẫn gây mưa rào, sương mù nhẹ vào sáng sớm, trưa chiều hửng nắng. Ba ngày tới, nhiệt độ thấp nhất các tỉnh phía bắc 11-15 độ C, phía nam 15-20 độ. Từ ngày 30/1, nền nhiệt tăng dần lên 17-21 độ C.

Dự báo thời tiết Đà Nẵng từ ngày 27/1 đến 4/2. Nguồn: NCHMF

Nam Bộ từ nay đến ngày 2/2 không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất 30-34 độ, thấp nhất 20-24 độ C, riêng Đông Nam Bộ từ mai đến 30/1 có nơi dưới 20 độ C. Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất xuống 12-16 độ từ nay đến 30/1, ban ngày cao nhất lên 31 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trong mưa giông có khả năng đi kèm lốc, sét, mưa đá. Vùng núi xảy ra rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối, ảnh hưởng tới vật nuôi và cây trồng.

Dự báo thời tiết TP HCM từ ngày 27/1 đến 4/2: Nguồn: NCHMF

Trước đó chiều 23/1, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rà soát phương án ứng phó với rét, hướng dẫn bảo đảm sức khỏe cho người dân, không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín.

Các hộ chăn nuôi cần củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, dự trữ thức ăn cho gia súc, gia cầm; hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn cho sản xuất lúa, rau màu và cây trồng khác. Phương tiện hoạt động trên biển cần đề phòng gió mạnh.

Gia Chính