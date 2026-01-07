Miền Bắc rét đậm, nơi thấp nhất 2 độ C

Bước sang ngày thứ 3 chịu tác động của đợt không khí lạnh tăng cường, miền Bắc tiếp tục rét đậm, rét hại, nhiều khu vực núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, lúc 5h30 ngày 7/1, nhiệt độ thấp nhất tại miền Bắc được ghi nhận 2 độ C ở đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn), cao khoảng 1.500 m. Sa Pa (Lào Cai) 4 độ; Mộc Châu (Sơn La) và Đồng Văn (Hà Giang) khoảng 5 độ; Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Mai Châu (Hòa Bình) phổ biến 6-7 độ.

Tại đồng bằng Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Ninh và Hà Nội khoảng 10 độ; Thanh Hóa 12 độ; Vinh (Nghệ An) 13 độ; Hà Tĩnh 14 độ.

Cơ quan khí tượng cho biết không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các khu vực Trung Trung Bộ, sau đó mở rộng xuống Nam Trung Bộ, trong khi Bắc Bộ và Thanh Hóa duy trì tình trạng rét đậm, rét hại.

Băng giá trên đỉnh Phia Oắc (Cao Bằng) ngày 7/1. Ảnh: Đặng Khương

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất tại đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 9-12 độ; trung du và vùng núi Bắc Bộ 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Nghệ An và Hà Tĩnh phổ biến 11-14 độ; Quảng Trị đến Huế 15-18 độ.

Trên biển, không khí lạnh gây gió đông bắc mạnh cấp 5-6, giật cấp 7, sóng cao 2-3 m tại vịnh Bắc Bộ. Vùng biển từ nam Quảng Trị đến Đăk Lăk, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) và phía bắc giữa Biển Đông có gió cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 3-5 m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và khu vực phía nam giữa Biển Đông, Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) gió cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 4-6 m.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cảnh báo các khu vực núi cao như Tà Xùa (Sơn La), Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Đồng Văn (Hà Giang) có khả năng xuất hiện băng giá, sương muối; rét đậm, rét hại ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Đối với sản xuất nông nghiệp, rét đậm, rét hại, băng giá và sương muối làm giảm sức đề kháng của vật nuôi, gia tăng nguy cơ dịch bệnh, gây thiệt hại cho gia súc, gia cầm; đồng thời có thể gây cháy lá, làm chậm sinh trưởng và phát triển của cây trồng.