Miền Bắc rét đậm, miền Nam mát mẻ dịp Giáng sinh

Ngày 24-25/12, miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét đậm, rét hại, nhiệt độ trung bình ngày quanh ngưỡng 15 độ C; Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mát mẻ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết những ngày qua miền Bắc chịu ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh kết hợp với trường gió phân kỳ nên trời quang mây về đêm và sáng, nhiệt độ xuống thấp. Hình thái này sẽ duy trì đến hết ngày 25/12, ban đêm đồng bằng phổ biến dưới 10 độ, vùng núi dưới 7 độ, núi cao dưới 3 độ C và nhiều khả năng xuất hiện sương muối, băng.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo tối 24/12, khi nhiều người đi chơi Giáng sinh, nhiệt độ Hà Nội chỉ 11 độ C. Ngày 25/12, nền nhiệt dao động 9-22 độ C, trời mưa nhỏ. Những ngày sau Hà Nội thoát khỏi rét đậm, ban đêm khoảng 14 độ, ban ngày tăng dần từ 22 lên 26 độ C.

Đôi nam nữ người Anh chụp hình lưu niệm trước Nhà thờ Lớn (Hà Nội) dịp Noel 2022. Ảnh: Giang Huy

Các đô thị, thành phố ở miền Bắc như Hải Phòng, Hải Dương, Hạ Long (Quảng Ninh) nền nhiệt hai ngày tới thấp hơn Hà Nội khoảng 1-2 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) trong đêm 24/12 trời rét 2 độ, ban ngày 11 độ C.

Miền Trung đang chịu ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, nhiệt độ xuống thấp nhất từ đầu đông. Dự báo hai ngày tới, ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh ban đêm rét 9-12 độ, ban ngày 17-19 độ C. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế dao động 15-20 độ C.

Ở phía nam đèo Hải Vân, TP Đà Nẵng hai ngày tới khoảng 18-22 độ, Nha Trang (Khánh Hòa) 22-25 độ C, trời mưa.

Nam Bộ cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trời lạnh về đêm và sáng, khoảng 23-25 độ, ban ngày 31-33 độ C. TP HCM, nơi có nhiều hoạt động Giáng sinh, hai ngày tới nền nhiệt dao động 22-31 độ C.

Tây Nguyên ngày 24-25/12 nhiệt độ dao động 17-28 độ C. Trong đó TP Đà Lạt (Lâm Đồng) ngoài tác động của không khí lạnh còn do địa hình cao nên lạnh hơn, 16-20 độ C.

Từ ngày 16/12, không khí lạnh mạnh tràn xuống miền Bắc và Trung kéo nhiệt độ xuống thấp nhất từ đầu đông. Đỉnh núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) sáng qua xuống âm 2 độ C. Băng đã xuất hiện ở đỉnh núi La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái và đỉnh Fansipan, tỉnh Lào Cai. Tại Hà Nội, khu vực Sơn Tây sáng nay 7 độ; Hoài Đức, Hà Đông 7 độ C.

Gia Chính