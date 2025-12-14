Miền Bắc rét cả tuần tới

Chịu tác động của các đợt không khí lạnh tăng cường, miền Bắc sẽ duy trì tình trạng rét trong cả tuần tới, nhiệt độ đồng bằng thấp nhất 17 độ C.

Sáng 14/12, nhiệt độ miền Bắc thấp nhất xuống 4 độ ở Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Hà Nội 16-17 độ C. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết hai ngày đầu tuần tới Bắc Bộ tiếp tục chịu tác động của không khí lạnh nên trời không mưa, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi dưới 14 độ, đồng bằng 17 độ, ban ngày trời nắng, nhiệt độ 18-21 độ C.

Khoảng 17-18/12, một đợt không khí lạnh tăng cường lệch đông sẽ khiến Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa nhỏ. Từ 19 đến 20/12, không khí lạnh yếu dần, trời tạnh ráo.

Người Hà Nội tham gia giao thông dưới trời rét. Ảnh: Giang Huy

Trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ Hà Nội đầu tuần tới trong khoảng 18-24 độ, đến cuối tuần tăng lên 18-26 độ C. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) 9-14 độ C.

Miền Trung đêm nay và ngày mai chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh có cường độ mạnh nên Nghệ An đến Quảng Ngãi xuất hiện mưa diện rộng, Thanh Hóa - Huế trời rét. Từ ngày 16/12, không khí lạnh suy yếu, miền Trung mưa giảm, nền nhiệt ở Thanh Hóa - Huế tăng nhẹ lên ngưỡng 21-24 độ.

Từ ngày 17/12, ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường sẽ khiến khu vực Thanh Hóa - Huế mưa trở lại, Đà Nẵng đến Quảng Ngãi mưa giông cũng tăng lên.

Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ từ nay đến khoảng 21/12 ít mưa trời nắng. Nhiệt độ đêm và sáng ở cao nguyên Trung Bộ phổ biến dưới 20 độ, trời rét về đêm và sáng; Nam Bộ dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở cao nguyên Trung Bộ 25-28 độ, Nam Bộ 30-33 độ.

Gia Chính