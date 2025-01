Miền Bắc rét cả tuần tới

Không khí lạnh tăng cường từ ngày 15/1 khiến miền Bắc chìm trong giá rét, ban ngày nắng hanh, khả năng băng giá vẫn duy trì 1-2 ngày nữa.

Ba ngày qua nhiệt độ thấp nhất miền Bắc xuống dưới 10 độ do ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh cùng tình trạng ít đến quang mây. Một số điểm cao rét 0 độ C, băng giá xuất hiện dày đặc như Tà Xùa (Yên Bái), Phia Oắc (Cao Bằng), Y Tý (Lào Cai).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia nhận định đêm nay và ngày mai không khí lạnh còn hoạt động mạnh, cộng với mất nhiệt do phát xạ nên ban đêm miền Bắc rét 7-10 độ, vùng núi cao dưới 5 độ C, khả năng xuất hiện băng giá và sương muối.

Băng giá trên đỉnh núi Lảo Thẩn, Bát Xát (Lào Cai). Ảnh: Trần Trọng Cung

Đến ngày 15/1, đợt không khí lạnh mới tăng cường trong khi trường gió phân kỳ đông bắc ở mực 1.500 m không còn hoạt động mạnh khiến miền Bắc chuyển sang trạng thái nắng hanh, nhiệt độ thấp về đêm.

Trang Acuuweather của Mỹ dự báo Hà Nội ba ngày đầu tuần 15-23 độ C, sau đó ban đêm giảm còn 10-11 độ. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) trong tuần tới dao động 4-16 độ C.

Miền Trung từ nay đến ngày 15/1 mưa chỉ xảy ra ở ven biển Trung Trung Bộ, tập trung ở Quảng Trị - Quảng Ngãi. Giá rét vẫn duy trì ở Thanh Hóa - Quảng Nam. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An rét đậm (trung bình ngày từ 13 đến 15 độ C) vẫn diễn ra trong ngày mai.

Đến ngày 15/1, khi có không khí lạnh mới tăng cường, khu vực Thanh Hóa - Khánh Hòa có mưa và duy trì đến hết 16/1.

Nam Bộ và Tây Nguyên tuần tới thời tiết chủ đạo tạnh ráo. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm và sáng ở Tây Nguyên xuống còn 13-15 độ C; miền Đông Nam Bộ các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai chỉ khoảng 18-21 độ. Ban ngày nhiệt độ Tây Nguyên 24-27 độ, Nam Bộ 30-32 độ C.