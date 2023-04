Miền Bắc nóng nhất gần 41 độ C

Chưa lập hạ, nhưng huyện Mường La (Sơn La) chiều nay ghi nhận mức nhiệt xấp xỉ 41 độ, Hà Nội gần 33 độ C. Nam Bộ cũng nắng nóng, TP HCM 35 độ C.

Do ảnh hưởng của vùng thấp nóng phía tây, hôm nay 5 tỉnh miền núi phía Bắc nóng trên 36 độ C, gồm: Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang, Cao Bằng. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia ghi nhận 5 trạm quan trắc của Sơn La đều trên 36 độ, ngoài Mường La xấp xỉ 41 độ, Yên Châu 40 độ, Sông Mã 38 độ C. Hà Nội và vùng đồng bằng phổ biến 31-33 độ C.

Công nhân làm việc dưới nắng nóng ở Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

9 tỉnh miền Trung hôm nay nắng nóng từ 36 độ C trở lên. Trong đó, Tương Dương (Nghệ An) hơn 40 độ; Tuyên Hóa (Quảng Bình), Sơn Hòa (Phú Yên), Nam Đông (Thừa Thiên Huế) quanh ngưỡng 39 độ C.

Nam Bộ hôm nay tiếp tục nắng nóng, lúc 13h TP HCM 35 độ, Đồng Nai 36 độ C. Đây là mức nhiệt đo trong lều khí tượng, cách mặt đất khoảng 2 m, thực tế ngoài trời cao hơn 2-3 độ C tùy địa hình.

Cơ quan khí tượng dự báo hai ngày tới các tỉnh Tây Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục nắng nóng diện rộng, cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 40 độ C, độ ẩm không khí giảm còn 35-50%.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên và Nam Bộ nắng nóng 35-37 độ, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm không khí 45-65%.

Miền Bắc lập hạ ngày 6/5, nhưng đã ghi nhận nhiều ngày nắng nóng vào tháng 3 và 4. Dự báo một tháng tới nhiệt độ cả nước cao hơn trung bình nhiều năm 0,5-1,5 độ C, riêng Tây Bắc Bộ có nơi cao hơn 2 độ C. Miền Bắc, miền Trung nắng nóng gay gắt hơn, mưa bão ít hơn do tác động của El Nino.

Gia Chính