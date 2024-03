Miền Bắc nồm ẩm từ giữa tuần sau

Từ ngày 12/3, không khí lạnh suy yếu và lệch đông, ẩm tăng dần, miền Bắc sẽ bước vào đợt nồm ẩm mới, khả năng kéo dài đến 17/3.

Ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc ba ngày nay trời lạnh, thi thoảng mưa phùn, nhiệt độ phổ biến dưới 23 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định đêm nay không khí lạnh yếu sẽ tăng cường xuống miền Bắc, trời se lạnh, có lúc mưa phùn. Đến đêm 12/3, không khí lạnh suy yếu và lệch đông, ẩm tăng dần, miền Bắc bắt đầu bước vào giai đoạn nồm ẩm mới.

Nền nhiệt về đêm và sáng phổ biến dưới 20 độ C, cao nhất không quá 23 độ, cùng với mưa phùn và sương mù khiến khói bụi không thể khuếch tán, làm gia tăng ô nhiễm không khí. Nồm ẩm cũng khiến sàn, tường nhà "đổ mồ hôi", gây trơn trượt, có thể làm hư hỏng đồ điện tử trong gia đình.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo Hà Nội ngày mai 18-20 độ, trong tuần cao nhất lên 23, đến cuối tuần lên 27-29 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) đầu tuần 11-15 độ, cuối tuần tăng lên 16-25 độ C.

Nồm ẩm khiến khói bụi không khuếch tán, trời Hà Nội đêm và sáng âm u (ảnh chụp hôm 6/3 ở bãi giữa sông Hồng, đoạn qua cầu Thanh Trì). Ảnh: Hoàng Phương

Miền Trung thời tiết phân hóa theo chiều dài địa hình. Phía bắc đèo Hải Vân, từ Thanh Hóa vào đến Thừa Thiên Huế chịu tác động của không khí lạnh nên từ nay đến 12/3 trời nhiều mây, mưa nhỏ về đêm và sáng, phổ biến dưới 25 độ C. Từ ngày 13/3, không khí lạnh suy yếu, trời chuyển nắng.

Phía nam đèo Hải Vân, khu vực từ Đà Nẵng vào đến Bình Thuận tuần tới phổ biến ít mưa, trời nắng 30-33 độ C.

Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn đang trong cao điểm mùa khô, không mưa, ngày nắng. Tuần tới, cao nhất ở Nam Bộ phổ biến 33-36 độ, riêng Đông Nam Bộ nắng nóng 36-37 độ, Tây Nguyên 31-34 độ C.

Tháng 3, nhiệt độ trung bình cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm 0,5-1 độ, riêng Tây Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cao hơn 1-1,5 độ C. Không khí lạnh được dự báo tác động đến đến miền Bắc trong nửa đầu tháng, từ cuối tháng vùng áp thấp phía tây có xu hướng mở rộng gây nắng nóng cho một số nơi ở Tây Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế.

Gia Chính