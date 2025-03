Miền Bắc nồm ẩm trở lại

Nồm ẩm, sương mù, mưa nhỏ sẽ trở lại miền Bắc trong tuần tới trước khi chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mới vào cuối tuần.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết không khí lạnh khống chế thời tiết miền Bắc trong tuần qua đã suy yếu, lệch đông nên Đông Bắc Bộ và đồng bằng trời nhiều mây, sương mù, mưa nhỏ và độ ẩm cao cả ngày.

Dự báo, hình thái thời tiết trên sẽ duy trì ở miền Bắc đến ngày 14/3. Thời gian sương mù, mưa nhỏ sẽ tập trung vào đêm và sáng. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Đông Bắc Bộ khoảng 21-24 độ, Tây Bắc Bộ 25-28 độ C.

Khoảng ngày 15/3, một đợt không khí lạnh mới sẽ ảnh hưởng miền Bắc gây mưa rào và giông.

Hà Nội mù sương. Ảnh: Ngọc Thành

Trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ Hà Nội tuần tới mỗi ngày tăng 1-2 độ C, nếu như đầu tuần 18-22 độ thì cuối tuần 17-28 độ C. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) tuần tới dao động 13-23 độ C.

Miền Trung cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh yếu và nhiễu động trong đới gió đông nên ngày 9-10/3 các tỉnh thành Trung và Nam Trung Bộ mưa rào, giông. Từ ngày 11/3, miền Trung chuyển tạnh ráo do không khí lạnh không còn và gió đông đã tan.

Từ ngày 15/3, miền Trung sẽ có mưa trở lại do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mới.

Nam Bộ và Tây Nguyên mưa rào, giông trái mùa sẽ duy trì hết ngày mai. Giai đoạn từ 11/3, hai khu vực này sẽ giảm mưa, trời nắng trở lại. Nếu như Tây Nguyên nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-33 độ thì Nam Bộ 33-35 độ C, nắng nóng xuất hiện ở Đông Nam Bộ.

Gia Chính