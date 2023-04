Miền Bắc nồm ẩm trở lại

Hiện tượng nồm ẩm sẽ duy trì ở miền Bắc trong hai ngày đầu tuần trước khi một đợt không khí lạnh mới tác động đến khu vực này.

Ngày 9/4, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết từ đêm nay không khí lạnh suy yếu, thay vào đó là hoạt động của đới gió đông nam ẩm nên hiện tượng nồm ẩm sẽ quay trở lại miền Bắc.

Độ ẩm không khí trên 80% khiến hơi nước ngưng tụ trên mặt tường, nền nhà, đồ nội thất. Từ thứ 4 (12/4), khối không khí lạnh mới sẽ tác động đến toàn miền Bắc.

Đợt nồm ẩm gần nhất ở khu vực này là hồi đầu tháng 2, kéo dài khoảng một tuần.

Hơi nước bám trên mặt tường khi trời nồm ẩm. Ảnh: Gia Chính

Trang Accuweather của Mỹ nhận định, nhiệt độ Hà Nội ngày mai 23-26 độ C, nhiệt độ những ngày trong tuần nhích dần, cuối tuần cao nhất ở mức 31 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai), trong tuần nhiệt độ 13-27 độ C.

Miền Trung, từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế đầu tuần tới trời nhiều mây, trưa chiều có nắng nhẹ, nhiệt độ 24-27 độ C. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời nắng sớm, nhiệt độ cao nhất trong ngày 29-33 độ C.

Nam Bộ và Tây Nguyên tuần tới tiếp tục nắng mạnh. Nhiệt độ Tây Nguyên cao nhất 32-35 độ C, khu vực Nam Bộ 33-36 độ C, nóng diện rộng ở miền Đông Nam Bộ. Chiều và tối hai khu vực này có mưa rào, giông, trong mưa giông có thể có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Gia Chính