Miền Bắc nồm ẩm kéo dài

Trong nửa tháng tới, miền Bắc thường xuyên mưa phùn, sương mù, độ ẩm không khí trên 80%; tường nhà, bờ tường "đổ mồ hôi" trơn trượt.

Chịu tác động của khối không khí lạnh lệch đông và dòng xiết trong đới gió tây trên cao, miền Bắc chuyển từ khô hanh sang mưa phùn, nồm ẩm từ hôm nay. Độ ẩm không khí trên 80% khiến hơi nước ngưng tụ trên mặt tường, nền nhà, đồ nội thất... Nhiệt độ ban đêm tăng khoảng 4-5 độ so với ba ngày trước, khoảng 18 độ; ban ngày 22-24 độ, riêng lòng chảo Điện Biên 29 độ C.

Sương mù dày đặc ở Hà Nội, sáng 3/2. Ảnh: Gia Chính

Nồm ẩm xuất hiện sau Tết Nguyên đán và trước tiết lập xuân 4/2 là đúng quy luật. Tiết trời này giúp cây cối sinh trưởng mạnh, nhưng ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Quần áo phơi không khô, đường sá nhớp nháp. Vào sáng sớm, sương mù dày làm hạn chế tầm nhìn, phương tiện đi lại phải bật đèn vàng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo, nửa đầu tháng 2, không khí lạnh hoạt động yếu và lệch đông nên miền Bắc và Thanh Hóa, Nghệ An sẽ có mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù vào đêm và sáng. Nửa cuối tháng, không khí lạnh mạnh hơn, vùng núi và trung du có thể rét đậm, rét hại, nhiệt độ trung bình ngày từ 15 độ C trở xuống.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo gần như cả tháng 2 Hà Nội có sương mù, mưa phùn. Trời chỉ hanh khô trong 2-3 ngày khi không khí lạnh tràn về. Nhiệt độ Hà Nội từ nay đến hết tuần khoảng 18-21 độ, sang tuần 19-23 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) dao động 12-18 độ C.

Gia Chính