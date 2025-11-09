Miền Bắc nồm ẩm bất thường

Miền Bắc lập đông ngày 7/11, nhưng đã nồm ẩm, độ ẩm không khí trên 80% khiến sàn và tường nhà "đổ mồ hôi", quần áo phơi không khô.

Thông thường cuối thu, đầu đông thời tiết chủ đạo của miền Bắc là nắng hanh, nhiệt độ ban ngày 27-32 độ C, độ ẩm không khí dưới 50%. Những người da khô có thể bị nứt nẻ chân tay.

Tuy nhiên, năm nay lạnh đến sớm, trời mưa nhiều, tiết thu duy trì chỉ khoảng hai tuần. Hai hôm nay, trời sương mù, mưa nhỏ cả ngày, nhiệt độ cao nhất khoảng 28 độ C, độ ẩm không khí trên 80%. Tường, sàn nhà nhớp nháp, gây cảm giác khó chịu, nguy cơ hư hại đồ điện tử.

Chuyên gia khí tượng đánh giá nồm ẩm xuất hiện vào tháng 11 là bất thường. Theo quy luật hàng năm, hiện tượng này xảy ra vào cuối mùa đông đến đầu mùa xuân (tháng 2 đến 4 dương lịch), mùa cây cối sinh trưởng mạnh.

Nguyên nhân nồm ẩm là tác động của khối không khí lạnh suy yếu lệch đông, cộng thêm trường gió đông nam của khối không khí biển lấn vào mang theo hơi ẩm vào đất liền.

Ngoại thành Hà Nội trong tiết thu 2024, sáng sớm có sương mù, trưa nắng hanh. Ảnh: Ngọc Thành

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết do khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu, miền Bắc nồm ẩm đến ngày 11/11. Ngày 12/11, không khí lạnh tăng cường, cộng thêm trường gió bắc đến tây bắc trên mực 1.500-3.000 m nên miền Bắc chuyển sang trạng thái quang mây, nắng hanh điển hình đầu mùa đông.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo ngày mai nhiệt độ Hà Nội giảm 4 độ so với hôm nay, còn 21-24 độ C, cuối tuần ban đêm xuống 18 độ, ban ngày tăng lên 28 độ. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) tuần tới dao động 12-19 độ C.

Miền Trung sẽ duy trì mưa rải rác ở Thanh Hóa - Hà Tĩnh trong hôm nay. Từ ngày mai, trời tạnh ráo, có nắng, nền nhiệt ban ngày ở Thanh Hóa - Huế cũng như duyên hải Nam Trung Bộ phổ biến 29-32 độ C.

Dự báo thời tiết tạnh ráo, có nắng ở miền Trung kéo dài đến ngày 14/11. Từ 15/11, khi không khí lạnh tăng cường, miền Trung mưa trở lại nhưng lượng mưa không lớn và không có dấu hiệu xuất hiện lũ.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa đang giảm, nguyên nhân là gió tây nam không còn hoạt động. Tuần tới, hai khu vực này ngày nắng, chiều tối mưa rào rải rác và có nơi có giông, chưa có dấu hiệu mưa diện rộng hoặc mưa lớn. Nền nhiệt cao nhất ở cao nguyên Trung Bộ 28-30 độ, Nam Bộ 32-34 độ C.

