Miền Bắc nguy cơ mưa giông, mưa đá diện rộng từ đêm nay

Không khí lạnh yếu nén rãnh áp thấp gây mưa giông trên diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm 16/4, cục bộ mưa to, kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, chiều 16/4, một bộ phận không khí lạnh cường độ yếu tiếp tục di chuyển xuống phía nam, nén rãnh áp thấp có trục khoảng 24-26 độ vĩ bắc.

Từ đêm 16/4 đến ngày 17/4, do ảnh hưởng của hình thái trên kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500 m, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, rải rác có giông, lượng mưa phổ biến 20-40 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm. Từ ngày 17/4, Bắc Bộ trời chuyển mát.

Chiều tối và tối 16/4, khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa 10-20 mm, có nơi trên 50 mm.

Trung tâm cảnh báo trong mưa giông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây thiệt hại sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa và công trình hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có nguy cơ gây lũ quét trên sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng, thấp.

Cơ quan khí tượng cũng cho biết việc dự báo giông lốc hiện chỉ có thể thực hiện trước từ 30 phút đến 3 giờ, với độ chính xác khoảng 70-90%. Người dân cần theo dõi sát bản tin thời tiết, hạn chế ra ngoài khi có mưa giông, chủ động chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản và phương tiện.

Mưa đá làm vỡ kính ôtô ở Bắc Hà sáng 16/4. Ảnh: Ngọc Nhung

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) khuyến cáo người dân chủ động phòng tránh từ sớm. Nhà cửa, đặc biệt mái tôn, biển quảng cáo, công trình tạm cần được gia cố chắc chắn; cây xanh xung quanh nên cắt tỉa để hạn chế gãy đổ; đồng thời kiểm tra, đảm bảo an toàn hệ thống điện.

Khi xảy ra giông lốc, người dân nên ở trong nhà kiên cố, đóng kín cửa, tránh xa cửa sổ và vật dễ bị gió cuốn; không trú dưới cây lớn, cột điện hoặc đứng ở khu vực trống trải; hạn chế sử dụng thiết bị điện, ngắt nguồn khi không cần thiết.

Trường hợp có mưa đá, cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, ưu tiên bảo vệ người, tránh đứng dưới mái tôn yếu hoặc công trình tạm. Nếu đang ở ngoài trời, nên tìm vị trí thấp, tránh xa vật dụng kim loại và khu vực nguy hiểm.

Sau thiên tai, người dân cần kiểm tra hệ thống điện trước khi sử dụng, cảnh giác với dây điện đứt, cây đổ và các khu vực có nguy cơ sạt lở hoặc ngập sâu.

Rạng sáng 16/4, mưa đá kéo dài khoảng 15-30 phút tại xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, với mật độ dày, nhiều viên đường kính 5-7 cm, gây tiếng ầm ầm. Mưa giông kèm gió mạnh làm vỡ mái fibro xi măng, kính cửa, dập nát hoa màu. Thống kê ban đầu ghi nhận 4 người bị thương, hơn 330 căn nhà hư hỏng và gần 500 ha cây trồng bị thiệt hại.

Gia Chính