Miền Bắc ngày mai nắng nóng

Ngày mai 25/4, người dân miền Bắc sẽ trải qua ngày nắng nóng, cao nhất ở Hà Nội khoảng 36, sau đó nhiệt độ giảm dần do xuất hiện mưa giông về chiều tối.

Ba ngày nay, do tác động của rãnh áp thấp, miền Bắc xuất hiện mưa giông, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội chỉ 33, ban đêm 27. Độ ẩm không khí khoảng 70%, trời lặng gió, buổi sáng lại âm u khiến không khí oi bức khó chịu.

Cơ quan khí tượng dự báo, trong đêm 24/5, rãnh áp thấp tiếp tục duy trì ở miền Bắc nên trời sẽ mưa rào và giông, tập trung ở vùng núi và trung du.

Sang thứ hai 25/4, vùng thấp nóng phía tây hoạt động trở lại, miền Bắc sẽ nắng nóng. Tây Bắc Bộ cao nhất khoảng 35-37, Đông Bắc Bộ 35-36 độ C. So với ngày nắng nóng kỷ lục ở miền Bắc (20-21/5), mức nhiệt này thấp hơn 3-4 độ C.

Từ đêm thứ hai đến thứ sáu, rãnh áp thấp hoạt động trở lại, miền Bắc lại xuất hiện mưa giông về chiều tối và đêm. Nắng nóng chấm dứt, nhiệt độ cao nhất dưới 34, tuy nhiên do độ ẩm không khí cao, trời sẽ oi bức.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, thứ hai nhiệt độ Hà Nội khoảng 25-36, thứ tư 26-31 và tăng lên 28-37 vào thứ bảy. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) ngày mai nhiệt độ cao nhất 24 và giảm xuống còn 22 độ ở những ngày tiếp theo, ban đêm chỉ 16 độ C.

Miền Trung tuần tới tiếp tục nắng nóng, mức nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ, vùng núi có những điểm cao trên 39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ - mức nắng nóng, là từ 11h đến 17h.

Dự báo tình trạng nắng nóng ở miền Trung có thể duy trì từ nay đến hết tháng. Vùng núi phía tây vẫn có những điểm xảy ra mưa giông, người dân cần đề phòng hiện tượng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ và Tây Nguyên đã bước vào mùa mưa nên tiếp tục xuất hiện mưa rào và giông về chiều tối. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên 33-35 độ, Nam Bộ 34-36 độ C. Nắng nóng xảy ra cục bộ một số nơi.

Dự báo xa của cơ quan khí tượng, nhiệt độ trung bình từ tháng 6 đến 9 trên toàn quốc phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ khoảng 0,5-1 độ C.

Các đợt nắng nóng tập trung cuối tháng 5 đến tháng 7 ở Bắc Bộ, từ nửa cuối tháng 5 đến tháng 8 ở Bắc và Trung Trung Bộ.

Gia Chính