Miền Bắc ngày mai có mưa

Miền Bắc nhiều khả năng có mưa trong ba ngày tới, mưa cường suất 30-50 mm/giờ có thể gây ngập úng đô thị, sạt lở ở vùng núi.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu kết hợp với gió đông từ hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới lấn sang, từ ngày mai đến 15/10, miền Bắc, đặc biệt là Đông Bắc Bộ, có khả năng xuất hiện mưa, trời chuyển nhiều mây.

Dự báo lượng mưa tích lũy trong 24 giờ phổ biến dưới 50 mm nên khả năng xảy ra lũ trên các hệ thống sông rất thấp. Tuy nhiên, thời gian này vẫn có thể xuất hiện mưa rào và giông cục bộ, cường độ mưa lớn 30-50 mm/giờ, có thể gây ngập úng, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi. TP Hà Nội có khả năng ngập úng cục bộ ở một số tuyến phố.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết sẽ liên tục theo dõi, cập nhật trong các bản tin dự báo ngắn hạn và cực ngắn (trước 1-3 giờ) để kịp thời cảnh báo người dân và chính quyền địa phương nếu có diễn biến bất thường.

Hà Nội mưa to, gây ngập nhiều tuyến phố sau bão Bualoi. Ảnh: Thanh Hải

Đến 15h hôm nay, lũ trên sông Cầu tại Đáp Cầu (Bắc Ninh) còn trên báo động hai 0,35 m; tại Lương Phúc (Hà Nội) dưới báo động ba 0,4 m. Lũ sông Thương tại Phủ Lạng Thương trên báo động ba 0,18 m, sông Cà Lồ tại Mạnh Tân (Hà Nội) dưới báo động ba 0,14 m.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu tại Đáp Cầu sẽ xuống báo động hai; lũ sông Thương tại Phủ Lạng Thương tiếp tục xuống dưới báo động ba. Phạm vi và mức độ ngập vì thế sẽ giảm.

Trước đó ngày 6/10, bão Matmo đổ bộ Quảng Tây (Trung Quốc), gây mưa lớn khắp miền Bắc. Tâm mưa là bốn tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Cao Bằng. Đỉnh lũ trên sông Cầu, sông Thương, Cà Lồ đã vượt lũ lịch sử các năm 1986, 2024, làm ngập hơn 234.000 nhà, vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn, gây ra hàng loạt sự cố đê điều.

Mưa lũ sau bão làm 17 người chết, một người mất tích, ước tính thiệt hại vật chất 7.050 tỷ đồng, trong đó Lạng Sơn 1.050, Cao Bằng 2.000, Thái Nguyên 4.000 tỷ.

Gia Chính