Miền Bắc nắng nóng từ giữa tuần tới

Từ giữa tuần tới miền Bắc nắng nóng, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội lên 34, Điện Biên 36 độ C, sau gần một tuần giảm nhiệt do tác động của không khí lạnh cuối mùa.

Thời tiết miền Bắc những ngày qua có sự phân hóa. Đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Đông Bắc Bộ trời ít nắng, sáng sớm có sương mù do tác động của không khí lạnh cuối mùa. Tây Bắc Bộ nắng nóng do ảnh hưởng của vùng thấp nóng phía tây.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết hai ngày tới, miền Bắc duy trì tình trạng thời tiết trên, nhiệt độ cao nhất chưa tới 34 độ C. Từ ngày 17-18/4, vùng thấp nóng phía tây phát triển mạnh hơn, diện nắng nóng mở rộng ra vùng đồng bằng Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ.

Người dân tránh nắng nóng dưới tán cây công viên Cầu Giấy (Hà Nội). Ảnh: Ngọc Thành

Trang Accuweather của Mỹ nhận định Hà Nội từ nay đến giữa tuần sau khoảng 26-32 độ, từ thứ năm cao nhất lên 34 độ C. Tây Bắc Bộ gồm sáu tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Hòa Bình, Lào Cai, Sơn La và Yên Bái tuần tới nóng 35-36 độ C.

Miền Trung từ nay đến ngày 16/4 nắng nóng tập trung ở vùng núi phía tây các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Ngày 17/4, khi vùng áp thấp nóng phía tây phát triển mạnh hơn về phía đông, tạo ra hiệu ứng gió phơn thì khu vực Thanh Hóa - Phú Yên sẽ nắng nóng gay gắt, cao nhất 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ.

Nam Bộ và Tây Nguyên đang trong giai đoạn cao điểm nắng nóng, ban ngày Nam Bộ nóng 35-38 độ, riêng Đông Nam Bộ trên 38 độ C. Tây Nguyên cũng nóng 34-37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Dự báo khoảng cuối tuần sau, khối không khí ổn định, nguyên nhân chính gây nóng ở Nam Bộ và Tây Nguyên suy yếu, lúc đó nắng nóng ở hai khu vực này mới giảm dần.

Cơ quan khí tượng dự báo một tháng tới, do tác động của El Nino đang giai đoạn suy thoái, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn 1-2 độ C so với nhiều năm, riêng Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có nơi cao hơn 2-3 độ C.

Gia Chính