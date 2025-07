Miền Bắc nắng nóng trên 37 độ C từ ngày 17/7

Ngày 17-19/7, miền Bắc dự báo nắng nóng trên 35 độ C, một số nơi cao hơn 37 độ C, trời oi bức do độ ẩm không khí cao.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết sau ba ngày đầu tuần nền nhiệt tương đối dễ chịu (Hà Nội 26-34 độ C), từ ngày 17/7 do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây, miền Bắc nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất ngày lên 35-37 độ, có nơi trên 37 độ C - mức nắng nóng gay gắt.

Dự báo nắng nóng duy trì đến 19/7 với đặc điểm chung là rất oi bức do nền nhiệt cao, độ ẩm cũng cao. Sau đó, miền Bắc mưa giông trở lại, trời mát.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo ngày 17/7 nhiệt độ Hà Nội tăng 4 độ C so với hôm nay, lên 28-38 độ, đến cuối tuần về 26-34 độ C. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) giữa tuần nhiệt độ cao nhất lên 20-25 độ C.

Người Hà Nội tham gia giao thông trong điều kiện nắng nóng. Ảnh: Giang Huy

Miền Trung do hiệu ứng gió phơn nên nắng nóng đã xảy ra ở các tỉnh Nghệ An - Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi - Đăk Lăk. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, một số nơi cao hơn như Đông Hà (Quảng Trị) 37 độ, Hương Sơn (Hà Tĩnh) gần 37 độ C.

Cơ quan khí tượng dự báo hai ngày tới miền Trung tiếp tục chịu ảnh hưởng của hiệu ứng gió phơn, từ ngày 17/7 sẽ có thêm tác động của hoàn lưu vùng áp thấp nóng phía tây dẫn tới nắng nóng gia tăng và mở rộng. Dự báo, nhiệt độ cao nhất ở miền Trung phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ C và kéo dài đến 20/7.

Miền Bắc trải qua tháng 6 mưa nhiều bất thường, nửa đầu tháng 7 cũng có xu hướng tương tự. Cơ quan khí tượng cho biết tổng lượng mưa ở miền Bắc, các tỉnh Thanh Hóa - Gia Lai phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm 30-60%. Mưa nhiều khiến nhiệt độ trung bình trên cả nước xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Dự báo, trong một tháng tới tổng lượng mưa tại miền Bắc, Thanh Hóa - Huế cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ 20-40%, nhiệt độ trung bình trên cả nước xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Gia Chính

