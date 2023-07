Miền Bắc nắng nóng, miền Nam mưa giông

Từ hôm nay đến ngày 27/7, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nắng nóng 35-36 độ C, Nam Bộ mưa giông do chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới.

Miền Bắc tuần qua mát mẻ do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Talim. Từ hôm nay (23/7), nắng nóng bắt đầu quay trở lại. Nhiệt độ lúc 13h ở trạm Láng (Hà Nội) là 36 độ, một số nơi khác như Mường La (Sơn La), Kim Bôi (Hòa Bình), Việt Trì (Phú Thọ) khoảng 35-36 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định tuần tới lưỡi áp cao cận nhiệt đới tiếp tục bao trùm miền Bắc khiến nắng nóng duy trì đến khoảng 27/7. Mức độ nóng không quá gay gắt do không chịu tác động của gió phơn.

Người dân tham gia giao thông trên đại Lộ Thăng Long, Hà Nội tháng 5/2023. Ảnh: Ngọc Thành

Trang Accuweather của Mỹ dự báo Hà Nội tuần tới duy trì 27-36 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) 19-26 độ C.

Các tỉnh Bắc Trung Bộ (từ Thanh Hóa đến Quảng Trị) cũng nắng nóng trong tuần tới nhưng không gay gắt. Từ ngày 28/7, lưỡi áp cao cận nhiệt đới suy yếu và rút ra biển, các nhiễu động từ Thượng Lào di chuyển sang gây mưa giông, lúc đó nắng nóng sẽ chấm dứt.

Nam Bộ, Tây Nguyên và các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định tuần tới chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục 14-16 độ vĩ bắc nối với cơn bão Doksuri ở phía đông Philippines, cộng thêm tác động của gió mùa tây nam nên có mưa giông, lượng mỗi ngày 30-40 mm, có nơi trên 70 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi, đề phòng mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn gây ngập úng tại đô thị. Trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ trung bình một tháng tới tại Bắc Bộ và Trung Bộ dự báo cao hơn 0,5-1 độ C, các khu vực khác phổ biến cao hơn 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm. Dự báo có 1-2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông.

Gia Chính