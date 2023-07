Miền Bắc nắng nóng hết tuần tới

Đợt nắng nóng dài nhất ở miền Bắc kể từ đầu năm tiếp tục duy trì đến hết tuần tới, khi mưa giông giúp giảm nhiệt.

Miền Bắc đang trải qua chuỗi ngày nắng nóng, nắng nóng gay gắt diện rộng dài nhất từ đầu năm (từ 29/6), nguyên nhân do tác động của hoàn lưu vùng thấp nóng phía tây.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia nhận định, tuần tới nắng nóng sẽ tiếp tục duy trì ở miền Bắc khi vùng thấp nóng phía tây và gió phơn vẫn chiếm trạng thái chủ đạo. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Bắc Bộ 35-38 độ C, khu vực đồng bằng, Hoà Bình, Hà Nội có thời điểm 39 độ C.

Người dân tham gia giao thông giữa trời nắng nóng trên Đại Lộ Thăng Long, Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thành

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, thứ tư tuần tới Hà Nội sẽ ghi nhận nhiệt độ cao nhất 29-39 độ C, những ngày còn lại 27-38 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) trong tuần nhiệt độ dao động 19-26 độ C.

Miền Trung cũng đang trải qua chuỗi ngày nắng nóng gay gắt. Cơ quan khí tượng nhận định trong tuần tới khu vực từ Thanh Hóa vào đến Phú Yên, Khánh Hòa vẫn xảy ra nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất trong ngày 36-39 độ C. Nhiều nơi vùng núi phía tây trên 39 độ C.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, cho biết tình trạng nắng nóng ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung có khả năng kéo dài đến hết tuần sau. Khoảng cuối tuần có thể hình thành các hình thế gây mưa trở lại, lúc đó nắng nóng mới chấm dứt ở hai khu vực này.

Nam Bộ và Tây Nguyên ngày trời nắng, chiều và tối có mưa rào, giông, chưa có khả năng có mưa diện rộng. Khoảng cuối tuần tới gió mùa tây nam hoạt động mạnh hơn, mưa giông sẽ gia tăng ở hai khu vực.

Nhiệt độ trung bình tháng 7/2023, trên toàn quốc cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0.5 độ C. Riêng khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ cao hơn từ 0.5-1 độ C.

Gia Chính