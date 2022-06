Miền Bắc nắng nóng đến giữa tuần

Ngày mai, do vùng áp thấp phía tây phát triển và mở rộng mạnh về phía đông, các tỉnh miền Bắc sẽ nắng nóng trên diện rộng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia nhận định nền nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37. Đêm 29/6, miền Bắc bắt đầu chuỗi ngày mưa khiến nhiệt độ giảm, đến cuối tuần cao nhất 31 độ C.

Từ 30/6, nắng nóng sẽ giảm ở miền Bắc do tác động của dải hội tụ nhiệt đới gây mưa.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, nhiệt độ Hà Nội ba ngày đầu tuần trong khoảng 28-37 độ C, đến thứ sáu còn 26-31 độ C.

Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) giữa tuần sau nhiệt độ ban ngày lên cao nhất tuần ở khoảng 26 độ C

Đường phố trung tâm Hà Nội vắng phương tiện những ngày nắng nóng cuối tháng 6. Ảnh: Ngọc Thành

Miền Trung các tỉnh từ Thanh Hóa vào đến Phú Yên những ngày tới tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-17h. Nắng nóng ở khu vực này được dự báo kéo dài đến hết ngày 30/6.

Nam Bộ và Tây Nguyên mưa giông xuất hiện rải rác; từ ngày 30/6 trở đi gió mùa tây nam hoạt động với cường độ mạnh vì thế sẽ có mưa rào và giông trên diện rộng.

Dự báo xa của cơ quan khí tượng, năm nay nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng không gay gắt, không kéo dài như năm 2021. Tháng 6 nhiệt độ thấp hơn trung bình nhiều năm 0,5 độ, riêng tháng 8-9 cao hơn 0,5-1 độ C. Không khí lạnh sẽ hoạt động sớm trong khoảng tháng 10/2022.

Trung Bộ tháng 6 và 11 nhiệt độ thấp hơn 0,5 độ so với trung bình nhiều năm, từ tháng 7 đến 10 cao hơn 0,5-1 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ tháng 6 và 10 nhiệt độ xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, các tháng 7-9 cao hơn 0,5-1 độ C.

Gia Chính