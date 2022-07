Miền Bắc nắng nóng đến 19/7

Từ hôm nay đến 19/7, nắng nóng mở rộng toàn miền Bắc do vùng thấp nóng phát triển mạnh, sau đó toàn vùng xuất hiện mưa giông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, thời tiết miền Bắc thay đổi từ 20/7 do khối không khí biển lấn từ phía đông vào, hình thành rãnh áp thấp có trục tây bắc - đông nam. Dưới tác động của rãnh áp thấp này, miền Bắc có mưa giông về đêm và sáng, ngày có nắng nhưng cường độ giảm dần.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, ngày mai, nhiệt độ Hà Nội khoảng 29-37 độ C. Những ngày sau đó, nhiệt độ cao nhất trong ngày giảm dần, đến 21/7 còn 33 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) nhiệt độ 18-25 độ C.

Người dân Hà Nội căng mình dưới nắng. Ảnh: Giang Huy

Miền Trung (các tỉnh từ Thanh Hoá đến Phú Yên) chịu ảnh hưởng của vùng thấp nóng phía tây nên từ hôm nay cũng nắng nóng diện rộng. Nền nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C và kéo dài đến 20/7. Thời gian nhiệt độ cao nhất trong ngày là 11-17h.

Nam Bộ và Tây Nguyên tuần tới tiếp tục có mưa rào và giông, xuất hiện nhiều về chiều tối. Trong các ngày 20-22/7, khu vực này có khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên khoảng 28-31 độ C, còn Nam Bộ là 32-33 độ C.

Trong tháng 7, nhiệt độ trung bình ở Bắc Bộ, Trung Bộ xấp xỉ trung bình nhiều năm; tháng 8-9 cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5 độ C; tháng 10-12/2022 thấp hơn trung bình nhiều năm 0,5 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nhiệt độ tháng 7-9/2022 phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm 0,5 độ C; tháng 10-12 xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Gia Chính