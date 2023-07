Miền Bắc, Nam và Tây Nguyên tiếp tục mưa giông

Hai hình thái thời tiết ở miền Bắc là rãnh áp thấp, miền Nam và Tây Nguyên là gió mùa tây nam sẽ tiếp tục gây mưa giông, nguy cơ sạt lở đất cao.

Ba ngày qua, miền Bắc chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp gây mưa giông về chiều và tối, khu vực vùng núi, trung du có mưa to. Lượng mưa 1h-7h hôm nay ở Cam Đường (Lào Cai) hơn 100 mm, Tả Phời hơn 80 mm. Đến chiều, Nam Từ Liêm (Hà Nội) mưa gần 80 mm, Hạ Long (Quảng Ninh) hơn 60 mm.

Sạt lở do mưa lớn ở Lâm Đồng vùi lấp 3 chiến sĩ CSGT và một người dân, chiều 30/7. Ảnh: Cục CSGT

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia nhận định, rãnh áp thấp gây mưa giông sẽ tiếp tục duy trì ở miền Bắc trong tuần tới. Mưa tập trung về chiều tối và đêm gây nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao ở các tỉnh Lào Cai, Hà Giang.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, nhiệt độ Hà Nội tuần tới dao động trong khoảng 26-34 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) 19-23 độ C.

Miền Trung dự báo duy trì thời tiết ổn định trong tuần tới, nắng nóng chưa xuất hiện trở lại.

Nam Bộ và Tây Nguyên một tháng qua liên tục có mưa giông do gió mùa tây nam hoạt động mạnh. Lượng mưa tính từ 7h đến 15h hôm nay ở Bảo Lộc (Lâm Đồng) gần 140 mm, Đắk Song (Đắk Nong) gần 120 mm, Đông Giang (Bình Thuận), Tân Phú (An Giang) hơn 60 mm.

Dự báo trong tuần tới khu vực này tiếp tục có mưa rào, giông có nơi mưa to với lượng cục bộ 50-100 mm, có nơi trên 1.700 m. Mưa lớn kéo dài, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất cao ở khu vực Tây Nguyên.

Gia Chính