Miền Bắc, Nam tiếp tục mưa giông

Rãnh áp thấp ở miền Bắc và gió mùa tây nam ở miền Nam sẽ tiếp tục gây mưa giông trong tuần tới, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia.

Ba ngày nay, miền Bắc có mưa nhiều nơi do ảnh hưởng của rãnh áp thấp. Sáng nay tại Hà Nội, nhiều điểm mưa lớn như Quan Hoa (Cầu Giấy) hơn 180 mm, Liên Mạc (Bắc Từ Liêm) hơn 140 mm, Đông Anh 130 mm. Mưa tập trung trong thời gian ngắn khiến một số tuyến đường ở Hà Nội bị ngập.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn ngày 20/8 nhận định đêm nay và ngày mai, rãnh áp thấp duy trì nên các tỉnh miền Bắc vẫn có mưa với lượng phổ biến 20-40 mm, có nơi trên 70 mm. Tuần sau, rãnh áp thấp còn hoạt động nên mưa giông vẫn xảy ra cục bộ.

Mưa gây ngập hơn 50 cm ở đường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm sáng 20/8. Ảnh: Gia Chính

Trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ Hà Nội tuần tới 24-32 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) 18-23 độ C.

Miền Trung hai tuần qua liên tục nắng nóng dưới tác động của hiệu ứng gió phơn. Tuy nhiên từ hôm nay hiệu ứng gió phơn ở miền Trung yếu bớt, vùng nắng nóng ở Trung Bộ thu hẹp, chỉ còn ở khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên với ngưỡng nhiệt cao 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Dự báo đợt nắng nóng diện rộng này ở miền Trung sẽ duy trì trong 1-2 ngày tới, sau đó kết thúc vào giữa tuần.

Nam Bộ và Tây Nguyên chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động với cường độ mạnh nên đang có mưa rào, giông diện rộng. Dự báo từ đêm nay đến hết ngày 21/8, hai khu vực này tiếp mưa với lượng phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 150 mm, tập trung vào chiều và tối.

Do mưa giông nhiều nên nhiệt độ ở Tây Nguyên những ngày tới không cao, phổ biến 28-31 độ C; Nam Bộ 31-33 độ C.

Gia Chính