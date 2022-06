Miền Bắc mưa từ ngày mai

Nắng nóng hết hôm nay, ngày mai miền Bắc trời dịu dần, nhiều nơi có mưa, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia.

Hôm nay, khu vực phía Đông Bắc Bộ, các tỉnh Sơn La và Hòa Bình tiếp tục nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất trong thời gian 13-17h với 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm thấp nhất trong ngày 50-65%.

Từ ngày mai, một rãnh thấp sẽ tác động đến miền Bắc khiến trời dần dịu mát. Chiều tối mai đến hết tuần sau, miền Bắc mưa trên diện rộng. Khu vực trung du, vùng núi có nhiều điểm mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Khu vực đồng bằng có thể xảy ra hiện tượng ngập úng.

Hai ngày qua, miền Bắc chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng nóng phía tây khiến khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình nắng nóng, nhiệt độ cao nhất ngày 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Trong 5 trạm đo nhiệt độ ở Hà Nội, chỉ có trạm Hoài Đức 36 độ C, bốn trạm còn lại đều trên 37 độ.

Ngập trên phố Nguyễn Quốc Trị. Ảnh: Ngọc Thành

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, nhiệt độ Hà Nội hai ngày cuối tuần trong khoảng 26-37 độ C, sang thứ hai 25-27 độ C, những ngày sau đó nhiệt độ tăng dần nhưng không quá 31 độ C. Thứ 2 (ngày 6/6), những nơi cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) nhiệt độ xuống thấp nhất 18-20 độ C.

Miền Trung các tỉnh từ Thanh Hoá đến Khánh Hoà cũng đang trải qua những ngày nắng nóng, nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Dự báo, khu vực này tiếp tục nắng nóng trong tuần tới, riêng Bắc Trung Bộ từ ngày 6/6 nắng nóng dịu dần.

Cơ quan khí tượng nhận định, tổng lượng mưa tháng 6/2022 tại khu vực Bắc Bộ cao hơn 10-25%, khu vực Bắc Trung Bộ cao hơn 5-15%; khu vực Tây Bắc và vùng núi Việt Bắc có nơi cao hơn khoảng 30-40% so với trung bình nhiều năm.

Nhiệt độ trung bình tháng 6/2022 tại khu vực Bắc Bộ phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C.