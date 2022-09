Miền Bắc mưa từ giữa tuần sau

Hai ngày đầu tuần sau, miền Bắc trời nắng ráo trước khi đón một đợt mưa diện rộng do tác động của đới gió đông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ ngày 20/9 miền Bắc sẽ có mưa rào, giông trở lại do ảnh hưởng của đới gió đông hoạt động mạnh. Trọng tâm mưa rào, giông trên diện rộng sẽ vào hai ngày 22-23/9, trong đó mưa tập trung ở khu vực đông Bắc Bộ và Hà Nội.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, nhiệt độ Hà Nội hai ngày đầu tuần trong khoảng 25-35 độ C, đến thứ 5 nhiệt độ cao nhất còn 31 độ C, sau đó tăng dần. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai), trong tuần nhiệt độ dao động trong khoảng 16-23 độ C.

Nút giao Tràng Tiền quận Hoàn Kiếm ngập sau cơn mưa tối 13/6. Ảnh: Giang Huy

Miền Trung những ngày đầu tuần trời nắng ráo, nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C. Từ ngày 22/9 trở đi, khi có tác động của một dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua kết hợp với gió đông hoạt động mạnh, nên khả năng cao các tỉnh từ Thanh Hóa vào đến Quảng Ngãi sẽ có mưa.

Nam Bộ và Tây Nguyên đang chịu ảnh hưởng của gió tây nam hoạt động với cường độ ổn định, nên trong những ngày tới thường xuyên có mưa rào, giông về chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực Tây Nguyên là 28-31 độ C, khu vực Nam Bộ là 32-33 độ C.

Gia Chính