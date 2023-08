Miền Bắc mưa trở lại từ giữa tuần

Rãnh áp thấp sẽ suy yếu trong ba ngày tới trước khi hoạt động trở lại gây mưa ở miền Bắc.

Tuần qua, miền Bắc liên tục có mưa rào, giông, nhiều nơi có mưa lớn do ảnh hưởng của rãnh áp thấp. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia nhận định, hôm nay rãnh áp thấp suy yếu, miền Bắc giảm dần mưa, trời nắng trở lại. Hình thái thời tiết trên sẽ duy trì đến hết ngày 16/8. Từ 17/8, rãnh áp thấp được tái lập và gây mưa trở lại ở miền Bắc.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, tuần tới nhiệt độ Hà Nội dao động trong khoảng 25-34 độ C, đến cuối tuần sau nhiệt độ cao nhất lên 38 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) nhiệt độ 18-25 độ C.

Miền Trung đang nằm trong khối không khí ổn định nên từ ngày 6/8 tới giờ liên tục xảy ra nắng nóng. Dự báo nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C ở các tỉnh từ Hà Tĩnh vào đến Ninh Thuận sẽ tiếp tục duy trì trong tuần tới.

Lũ quét cuốn bùn đất tràn vào trường học ở Yên Bái. Ảnh: CTV

Nam Bộ và Tây Nguyên mưa giông sẽ gia tăng do từ nửa cuối tuần sau gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên 28-31 độ C, Nam Bộ 32-34 độ C.

Nhận định từ nay đến ngày 10/9, El Nino vẫn ảnh hưởng, nền nhiệt trung bình tại khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, Trung và Nam Trung Bộ cao hơn từ 0,5-1 độ C, các khu vực còn lại phổ biến cao hơn 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm.

Một tháng qua, cả nước đã xuất hiện 4 đợt mưa diện rộng. Cụ thể, các ngày 11-15/7, 18-22/7 và 28/7-10/8 tập trung chủ yếu tại Bắc Bộ và Trung Bộ. Cao điểm là đợt mưa 28/7-10/8, với lượng phổ biến ở Bắc Bộ 100-300 mm, riêng vùng núi từ 250-500 mm, có nơi cao hơn như Mường Tè hơn 650 mm.

Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai cho biết từ 2-10/8, mưa lũ, sạt lở đất đã làm 13 người chết, 2 người mất tích và 8 người bị thương. Hơn 80 nhà sập, gần 1.100 nhà bị hư hại, hơn 700 điểm giao thông tại các tuyến quốc lộ bị sạt lở, hơn 1.200 ha hoa màu bị hỏng. Thiệt hại do đợt thiên tai này tập trung chủ yếu ở các tỉnh Lai Châu, Yên Bái, Sơn La, Lào Cai và Thái Nguyên.

Gia Chính