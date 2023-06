Miền Bắc mưa to hết ngày mai

Hôm nay và ngày mai, miền Bắc mưa phổ biến 30-60 mm, có nơi trên 100 mm, sau đó mưa sẽ giảm dần, nhiệt độ tăng trở lại.

Ba ngày qua, nhiều tỉnh miền Bắc mưa phổ biến 150-250 mm, có nơi trên 250 mm. Chỉ tính lượng mưa từ 19h hôm qua đến 8h hôm nay đã có nhiều nơi vượt 100 mm như: Yên Thế (Yên Bái) gần 130 mm, Lập Thạch (Vĩnh Phúc) gần 115 mm, Sập Vạt (Sơn La), Yên Phong (Bắc Ninh) hơn 105 mm. Nguyên nhân là tác động của rãnh thấp đi qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao.

Mưa to khiến một số đoạn quốc lộ 6 qua thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc (Hòa Bình) ngập úng vào chiều qua. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã yêu cầu các tỉnh miền núi phía bắc chủ động phương án ứng phó với nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Mây giông kéo về khu vực sân bay Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, chiều 21/6. Ảnh: Ngọc Thành

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định đêm nay và ngày mai rãnh áp thấp duy trì, miền Bắc mưa giông nhiều nơi, trong đó Đông Bắc Bộ (gồm cả Hà Nội) mưa lớn nhất 30-60 mm, có nơi trên 100 mm. Từ ngày 27/6 trở đi, mưa chỉ xuất hiện về đêm và sáng, ngày trời nắng, có khả năng xảy ra nắng nóng hơn 35 độ C ở đồng bằng vào ngày 28-29/6.

Trang Accuweather của Mỹ nhận định, hai ngày đầu tuần tới Hà Nội mát mẻ 25-31 độ C, từ thứ tư nhiệt độ tăng dần, đến cuối tuần cao nhất 38-39 độ C - ngưỡng nắng nóng gay gắt. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) tuần tới phổ biến 17-26 độ C.

Miền Trung khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đêm nay và ngày mai có mưa giông, riêng Thanh Hóa còn có khả năng xuất hiện mưa to 30-40 mm. Từ ngày 27/6 trở đi, miền Trung giảm mưa, trời nắng. Từ ngày 29/6, khu vực này bắt đầu đợt nắng nóng mới với mức nhiệt cao nhất 36-39 độ C.

Nam Bộ và Tây Nguyên tuần tới chủ đạo vẫn là ngày nắng, chiều tối mưa giông. Ban ngày Tây Nguyên dao động 30-32 độ, Nam Bộ 33-35 độ C.

Gia Chính