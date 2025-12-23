Miền Bắc mưa rét dịp Noel, miền Trung chuyển mưa sau 25/12

Không khí lạnh mạnh tràn về đúng dịp Noel khiến miền Bắc có mưa, nhiệt độ giảm sâu; miền Trung đêm Noel tạnh ráo nhưng từ 25/12 mưa tăng; còn Nam Bộ mưa trái mùa gián đoạn.

Ngày 23/12, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết khối không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống và dự kiến ảnh hưởng miền Bắc từ đêm 24/12. Không khí lạnh kết hợp dòng xiết trong đới gió tây trên cao gây mưa rào, tập trung trong đêm 24 đến sáng 25/12.

Một số điểm du lịch như Hà Nội, Hải Phòng, Sa Pa (Lào Cai) có mưa trong đêm Noel. Sau đó, khi không khí lạnh tăng cường, mưa giảm dần, vùng núi và trung du có khả năng xảy ra rét đậm, rét hại.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội duy trì khoảng 26 độ đến hết ngày 24/12, sang ngày 25/12 giảm còn 15-19 độ. Khu vực trên 1.500 m như Sa Pa có thể xuống 7-11 độ.

Người dân tham dự lễ Giáng sinh năm 2024 tại Nhà thờ lớn, Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Miền Trung đêm Noel chưa chịu tác động của không khí lạnh nên các địa phương như Vinh (Nghệ An), Huế, Đà Nẵng, Nha Trang (Khánh Hòa) nhiều mây, không mưa, nhiệt độ ban đêm trên 20 độ. Từ ngày 25/12, khi không khí lạnh lan xuống, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng có mưa, cục bộ mưa lớn.

Nam Bộ tối Noel có khả năng mưa trái mùa. Tại TP HCM, Cần Thơ, Cà Mau, mưa có thể xuất hiện chiều và tối 24/12 nhưng kết thúc trước 20h. Sang 25/12, rãnh xích đạo hoạt động mạnh hơn, mưa mở rộng ở Nam Bộ và phía nam tỉnh Lâm Đồng.

Gia Chính