Miền Bắc mưa lớn cả tuần

Đợt mưa diện rộng tập trung chủ yếu về chiều tối và đêm dẫn tới nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi phía bắc.

Miền Bắc đêm qua đã bắt đầu có mưa do ảnh hưởng của rãnh áp thấp dịch chuyển từ phía bắc xuống. Lượng mưa từ 19h ngày 10/8 đến 8h ngày 11/8 ở Tràng Xá (Thái Nguyên), Hùng Quốc, Trường Hà (Cao Bằng) hơn 100 mm. Nhiều nơi khác như Yên Bái, Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Hà Giang ghi nhận mưa hơn 90 mm.

Rạng sáng nay, mưa lớn đã khiến nhiều nơi ở Cao Bằng xảy ra lũ, ngập úng cục bộ như Pắc Bó, huyện Hà Quảng, huyện Trùng Khánh. Tại xã Chiềng Lao, huyện Mường Lay, tỉnh Sơn La, đất đá sạt đổ tường khiến hai cháu nhỏ đang ngủ bị thương.

Sạt lở đất ở Tà Xùa, Sơn La ngày 10/8. Ảnh: Ban chỉ huy quân sự huyện Bắc Yên

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định từ nay đến ngày 17/8, miền Bắc sẽ có mưa nhiều nơi. Trong đó, cao điểm mưa với lượng phổ biến 60-120 mm, có nơi trên 250 mm tập trung từ 11 đến 13/8.

Cơ quan khí tượng cho biết đợt mưa này có lượng mưa lớn, xảy ra tập trung vào chiều tối, đêm, trên phạm vi hẹp (ở không gian cấp tỉnh) với cường suất lớn nên khả năng cao gây lũ quét, sạt lở đất, ngập úng tại các khu vực trũng, thấp, đặc biệt trên khu vực các tỉnh vùng núi.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ Hà Nội tuần tới phổ biến trong khoảng 26-32 độ C, riêng thứ năm nhiệt độ cao nhất trong ngày lên 34 độ. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) nhiệt độ trong tuần 17-26 độ C.

Miền Trung các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An cũng chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp ở phía bắc nên đêm nay và chiều tối mai có mưa rào, giông. Vùng nắng nóng thu hẹp vào các tỉnh Hà Tĩnh - Bình Thuận với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Nam Bộ và Tây Nguyên từ nay đến 13/8, có mưa rào, giông về chiều, tối với diện mưa ở mức rải rác. Các ngày 14-17/8, gió mùa tây nam suy yếu, diện mưa ở hai khu vực này tiếp tục giảm.

Nhiệt độ cao nhất ở Nam Bộ phổ biến 32-34 độ, Tây Nguyên 29-32 độ. Từ ngày 14/7, nhiệt độ Nam Bộ tăng lên 33-35 độ, miền Đông Nam Bộ có nắng nóng cục bộ, Tây Nguyên 30-33 độ C.

Miền Bắc vừa trải qua gần một tuần nắng nóng nhưng các tỉnh miền núi vẫn có mưa rào, giông về chiều tối và đêm. Hai tháng qua, Bắc Bộ đã trải qua nhiều đợt mưa lớn diện rộng, dài ngày khiến độ ẩm trong đất ở nhiều khu vực đã ở mức bão hòa nên nguy cơ cao sạt lở đất.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hôm qua tiếp tục yêu cầu UBND các tỉnh miền Bắc theo dõi diễn biến thời tiết, tổ chức kiểm tra khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở. Các địa phương có nhiệm vụ tổ chức canh gác ở ngầm tràn, khu vực đã hoặc có nguy cơ sạt lở, không cho người qua lại; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Gia Chính