Miền Bắc mưa giông từ tối nay

Từ tối nay, miền Bắc xuất hiện mưa giông, có thể kèm theo lốc xoáy, gió giật mạnh. Mưa sẽ kéo dài đến hết thứ bảy, nền nhiệt giảm 4-6 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của đới gió Đông Nam ẩm nên trời nhiều mây, có mưa nhỏ vào buổi sáng, nhiệt độ Hà Nội dao động 23-27 độ C.

Tối nay, khối không khí lạnh yếu di chuyển xuống, đẩy rãnh áp thấp ở phía trước về miền Bắc. Tương tác của rãnh áp thấp và không khí lạnh yếu khiến miền Bắc có mưa rào và giông. Miền núi có thể mưa to, nguy cơ lốc xoáy và gió giật mạnh.

Mưa vừa (16-50 mm/24 giờ) và mưa to (50-100 mm/24 giờ) sẽ tập trung vào từ đêm 16/4 đến hết ngày 17/4. Dự báo đến chủ nhật (ngày 18/4), mưa giông do không khí lạnh và rãnh áp thấp sẽ giảm dần.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, ngày mai Hà Nội khoảng 21-26 độ, đến chủ nhật giảm còn 19-20 độ C. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) thứ bảy nhiệt độ xuống còn 14-17. Khả năng ngày 21/4 giỗ tổ vua Hùng, miền Bắc trời nắng ráo, Hà Nội khoảng 24-28 độ.

Miền Trung chịu tác động của không khí lạnh và rãnh áp thấp từ ngày mai, nhiều nơi mưa to và giông mạnh. Nhiệt độ Thanh Hóa thấp nhất xuống 20, ban ngày 26 độ C. Đà Nẵng trong khoảng 24-31 độ C.

Nam Bộ đang chuyển từ mùa khô sang mùa mưa. Khu vực Nhà Bè (TP HCM) đêm qua và sáng nay mưa 109 mm. Dự báo từ nay đến hết tuần, Nam Bộ sẽ thường xuyên mưa giông về chiều tối.

Trong tháng 4, miền Bắc và Trung Trung Bộ có 1-2 đợt nắng nóng (nhiệt độ cao nhất ngày từ 35 độ C trở lên), tập trung ở Tây Bắc Bộ và vùng núi phía tây Bắc Trung Bộ, mỗi đợt 2-4 ngày. Số ngày nắng nóng tháng 4 ít hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, nhưng nhiều hơn so với năm 2020.

Khoảng 10 ngày cuối tháng 4, gió tây nam ở phía nam hoạt động mạnh, Tây Nguyên và Nam Bộ vì thế mưa nhiều hơn.

Gia Chính