Miền Bắc mưa giông từ tối mai

Từ tối 29/7 đến ngày 1/8, miền Bắc sẽ mưa giông với lượng phổ biến 100-200 mm, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở miền núi.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, vùng hội tụ gió đang có xu hướng thiết lập trên vùng núi Bắc Bộ, sẽ gây mưa cho khu vực. Mưa tập trung ở vùng núi và trung du, sau đó mở rộng xuống đồng bằng và ven biển.

Hà Nội được dự báo mưa trong ba ngày. Trong mưa giông có khả năng xuất hiện sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa giông trên bầu trời Hà Nội hồi giữa tháng 7/2022. Ảnh: Ngọc Thành

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, Hà Nội ngày mai 27-35 độ C, đến chủ nhật nhiệt độ cao nhất giảm còn 31 độ. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) cuối tuần này dao động 18-22 độ C.

Vùng núi phía tây của Bắc và Trung Trung Bộ dự báo tiếp tục nắng nóng vào cuối tuần, cao nhất phổ biến 35-37 độ C, độ ẩm 55-70%, thời gian nóng trên 35 độ từ 12 đến 16h.

Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, hơn 6 tháng đầu năm cả nước ghi nhận 36 vụ sét đánh khiến 44 người chết. Con số này gần gấp đôi cả năm 2019, cao hơn năm 2020 và 2021 mỗi năm 12 người.

Cơ quan này cảnh báo người dân khi trời mưa giông nếu đang ở trong nhà thì nên tránh xa vị trí ẩm ướt, thiết bị điện, điện thoại, ngắt thiết bị điện, đóng cửa sổ, cửa ra vào. Nếu đang ở ngoài đường, người dân tránh xa cây cối, vứt bỏ các vật liệu sắt, không đứng ở đỉnh đồi, khu đất trống, không đứng cạnh cột điện.

Gia Chính