Miền Bắc mưa giông, đề phòng sạt lở

Lượng mưa ở các tỉnh miền Bắc những ngày tới dự báo phổ biến từ 100 đến 200 mm mỗi đợt, có nơi trên 250 mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết, hình thái thời tiết trên tiếp tục duy trì ở miền Bắc từ nay đến 26/8; nguyên nhân mưa là khối không khí biển đang lấn mạnh từ phía đông vào, tạo ra vùng hội tụ gió trên khu vực Bắc Bộ.

Lượng mưa từ 19h ngày 23/8 đến 7h sáng nay ở Lâm Bình, Na Hang (Tuyên Quang) lần lượt 135 mm, 131 mm; Quang Bình (Hà Giang) 129 mm, Mường Tè (Lai Châu) 117 mm, Ba Bể (Bắc Kạn) 93 mm, Sơn Động (Bắc Giang) 89 mm.

Mưa giông trên bầu trời nội thành Hà Nội, tháng 7/2021. Ảnh: Ngọc Thành

Mưa lớn dồn dập về đêm và sáng dẫn tới nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn

Trang Acuuweather của Mỹ dự báo, hôm nay nhiệt độ Hà Nội trong khoảng 26-34 độ C, đến cuối tuần nhiệt độ cao nhất giảm xuống 29 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) ba ngày tới nhiệt độ trong khoảng 17-23 độ C, sau đó nhiệt độ ban ngày giảm còn 20 độ C.

Miền Trung từ ngày 26/7 liên tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Tuy nhiên, từ ngày mai khi có tác động của đới gió đông nam từ biển thổi vào nắng nóng sẽ giảm dần. Nhiệt độ Đà Nẵng những ngày tới trong khoảng 25 đến 34 độ C.

Nam Bộ và Tây Nguyên gió mùa tây nam hoạt động mạnh dần lên, chiều và đêm nay có mưa rào, giông cục bộ với lượng từ 30 đến 60 mm, có nơi trên 80 mm. Từ ngày mai đến 27/8, mưa giông ở Tây Nguyên và Nam Bộ xu hướng gia tăng.

Sang tháng 9 bước vào mùa Thu nên nền nhiệt các khu vực đều có xu hướng giảm hơn so với tháng 8. Bắc Bộ nắng nóng chỉ còn xảy ra cục bộ một số nơi; trong khi ở các tỉnh miền Trung vẫn có khả năng xuất hiện các đợt nóng diện rộng nhưng ngắn vài ba ngày và cường độ không gay gắt.

Gia Chính