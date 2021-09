Miền Bắc mưa giông

Miền Bắc có mưa do tác động của luồng gió đông đưa ẩm từ biển vào, dự báo lượng mưa tăng dần đến giữa tuần.

Lượng mưa từ 1h đến 7h sáng nay (5/9) ở huyện Lạc Sơn (Hoà Bình) là 45 mm, Sa Pa (Lào Cai) 56 mm, Quang Bình (Hà Giang) 45 mm, Vân Đồn (Quảng Ninh) 40 mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia dự báo lượng mưa phổ biến 50-90 mm, có nơi trên 150 mm. Do mưa dài ngày, các tỉnh vùng núi phía Bắc, Đông Bắc Bộ đề phòng khả năng lũ quét, sạt lở đất.

Hà Nội mưa từ sáng 5/9. Ảnh: Gia Chính

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, nhiệt độ Hà Nội thứ hai 25-31 độ C, thứ ba nhiệt độ cao nhất giảm còn 30 độ C, sau đó tăng dần, đến cuối tuần trong khoảng 25-33 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai), nhiệt độ trong khoảng 16-23 độ C.

Tại Miền Trung, các tỉnh từ Thanh Hóa vào đến Bình Thuận hai ngày cuối tuần có mưa. Dự báo, hai ngày tới khu vực này vẫn có mưa với lượng 30-70 mm, có nơi trên 90 mm do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với lưỡi áp cao cận nhiệt đới.

Do mưa, nhiệt độ miền Trung tuần tới không quá cao, phổ biến dưới 35 độ C và chưa có khả năng xuất hiện lại tình trạng nắng nóng.

Nam Bộ và Tây Nguyên liên tục có mưa vừa, mưa to và giông mạnh. Trong tuần tới, dưới tác động của gió mùa tây nam hoạt động mạnh, Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn duy trì mưa rào và giông ở nhiều nơi.

Trọng tâm mưa là khu vực phía nam của Tây Nguyên và các tỉnh miền đông Nam Bộ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực Tây Nguyên 28-31 độ C, Nam Bộ là 31-33 độ C.

Gia Chính