Miền Bắc mưa giải nhiệt

Mưa bắt đầu ở các tỉnh miền núi phía bắc, đến hôm nay sẽ mở rộng xuống trung du và đồng bằng, nhiệt độ giảm khoảng 5-7 độ so với hôm qua.

Sáng 3/6, miền Bắc trời nhiều mây, nhiệt độ lúc 8h tại Hà Nội 28 độ C, giảm 4 độ so với cùng thời điểm hôm qua. Nguyên nhân là khối không khí lạnh yếu đẩy rãnh mây giông từ lục địa Trung Quốc xuống. Vùng núi phía Bắc đã có mưa rào, lượng mưa từ 17h hôm qua đến 3h hôm nay ở Việt Lâm (Hà Giang) gần 160 mm, Sàn Viên (Lạng Sơn) 106 mm, Sinh Long (Tuyên Quang) 67 mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định sáng nay vùng mưa sẽ mở rộng xuống đồng bằng với lượng phổ biến 10-30 mm, cục bộ có nơi trên 50 mm. Đến chiều và đêm nay, mưa giông sẽ lớn hơn, cục bộ có nơi trên 80 mm. Dự báo miền Bắc mưa hết ngày mai, từ ngày 5/6 trời nắng.

Mưa giông ở Hà Nội tháng 9/2024. Ảnh: Hoàng Giang

Trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ Hà Nội hôm nay khoảng 26-34 độ C, trong tuần chưa có dấu hiệu nắng nóng trở lại khi nhiệt độ cao nhất ngày dao động 32-35 độ. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) 18-26 độ C.

Hai hôm qua, do tác động của vùng thấp nóng phía tây hoạt động mạnh, miền Bắc nắng nóng gay gắt. Ngày 2/6, 23/25 tỉnh, thành phố nóng trên 37 độ C. Tại Hà Nội, trạm Láng, quận Đống Đa ghi nhận 40,6 độ C, tăng 0,2 độ so với một ngày trước. Các trạm Ba Vì, Sơn Tây vượt 40 độ, hai trạm Hoài Đức và Hà Đông gần 40 độ C.

Cùng ghi nhận mức nhiệt trên 40 độ C còn có trạm Bắc Mê (Hà Giang), Ninh Bình. Các tỉnh như Hòa Bình, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Hà Nam tiệm cận 40 độ C.

Ở miền Trung, trạm Tương Dương (Nghệ An) ghi nhận mức nhiệt cao nhất cả nước, lên 41,1 độ C, tăng hơn ba độ so với ngày 1/6.

Gia Chính

