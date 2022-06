Miền Bắc mưa diện rộng

Hai ngày đầu tuần miền Bắc sẽ có mưa diện rộng với lượng phổ biến 40-80 mm, có nơi trên 120 mm; hồ Hòa Bình mở hai cửa xả đáy.

Hai hôm nay, miền Bắc oi bức do rãnh áp thấp suy yếu, nhiệt độ lúc 13h ở Hà Nội hơn 35 độ, Hà Nam gần 36 độ C, ngưỡng nắng nóng. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo, thứ hai miền Bắc tiếp tục nắng nóng, nhiều nơi 36 độ C.

Từ đêm mai đến hết thứ ba, miền Bắc xuất hiện đợt mưa to diện rộng, lượng mưa phổ biến 40-80 mm, có nơi trên 120 mm. Những ngày sau đó diện mưa thu hẹp dần, tập trung ở các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình với lượng mưa phổ biến 30-60 mm, có nơi trên 80 mm.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, Hà Nội ngày mai 24-36 độ, thứ ba giảm còn 24-27 độ, sau đó nhiệt độ tăng dần, đến cuối tuần cao nhất 35 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) thứ ba nhiệt độ xuống thấp nhất còn 16-19 độ C.

Mở hai cửa xả thủy điện Hòa Bình, ngày 12/6. Ảnh: EVN

Miền Trung đang chịu ảnh hưởng của hiệu ứng gió phơn nên nắng nóng xuất hiện nhiều ngày nay, dự kiến kéo dài. Ngày mai, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng 35-37 độ, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm trong ngày 45-65%, thời gian nhiệt độ trên 35 độ C từ 13 đến 17h.

Nam Bộ và Tây Nguyên mưa giông vẫn xảy ra về chiều tối, trong ngày trời nắng, nền nhiệt cao nhất ở Tây Nguyên 31-33 độ, Nam Bộ 32-35 độ C.

14h hôm qua, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai yêu cầu Công ty Thủy điện Sơn La mở cửa xả đáy thứ nhất hồ Sơn La. Công ty Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đấy thứ nhất hồ Hòa Bình lúc 7h, mở tiếp cửa thứ hai vào lúc 13h hôm nay.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh đến 7h hôm nay mực nước thượng lưu hồ Sơn La ở cao trình 205,52 m, lưu lượng nước vào 3.070 m3/s, xả 2.750 m3/s (phát điện). Mực nước hồ Hòa Bình hiện 108.87 m, lưu lượng nước vào 3.360 m3/s, lưu lượng xả 2.300 m3/s (phát điện). Hồ Hòa Bình có 12 cửa xả.

Do ảnh hưởng xả của hồ thủy điện Hòa Bình, từ đêm nay mực nước hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội sẽ lên nhanh. Trong đợt này, mực nước sông Hồng tại Hà Nội có khả năng lên 6 m, dưới báo động một 3,5 m vào sáng sớm 14/6.

