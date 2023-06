Miền Bắc mưa dài ngày

Bốn ngày qua, nhiều khu vực miền Bắc có mưa rào và giông do tác động của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng xoáy thấp ở phía bắc vịnh Bắc Bộ. Lượng mưa từ ngày 9 đến 12/6 phổ biến 40-80 mm, một số nơi lớn hơn như Nậm Tỵ (Hà Giang) 112 mm, Tây Trang (Điện Biên) 95 mm, Xuân Thủy (Phú Thọ) 83 mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định mưa giông ở miền Bắc kéo dài đến ngày 16-17/6, tập trung vào chiều tối. Trong đó, lượng mưa trong một ngày tới phổ biến 40-70 mm, có nơi trên 130 mm. Từ tối mai đến ngày 15/6, mưa giảm còn 30-60 mm, có nơi trên 100 mm.

Lũ tiểu mãn tại các suối nhỏ ở Lào Cai sáng 13/6. Ảnh: Laocaionline

Trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ Hà Nội từ nay đến cuối tuần khoảng 25-33 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) ban đêm 18 độ, ban ngày tăng dần lên 24 độ C vào chủ nhật.

Mưa lớn khiến nước sông Hồng ở Lào Cai lên cao nhất từ đầu mùa. Lúc 13h hôm nay, nước lên 77,77 m, biên độ lũ 2,15 m. Xã Ngũ Chỉ Sơn (thị xã Sa Pa) xuất hiện lũ tiểu mãn vào sáng cùng ngày khiến nhiều cơ sở nuôi cá hồi bị ảnh hưởng, nhà chức trách đang thống kê thiệt hại.

Các hồ thủy điện trên sông Đà đã tích được nước. Cụ thể, hồ Lai Châu lúc 17h hôm nay mực nước lên 272 m, cao hơn 7 m so với ngày 8/6; hồ Sơn La 176,9 m, cao hơn khoảng 1,5 m.

Đại diện đơn vị quản lý hai thủy điện cho biết mực nước trên đã có thể phát điện trở lại. Tuy nhiên, trong bối cảnh khô hạn kéo dài do tác động của El Nino, các nhà máy sẽ ưu tiên tích nước để sử dụng trong thời điểm nắng nóng đỉnh điểm, nhu cầu sử dụng điện tăng cao.