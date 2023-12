Miền Bắc kết thúc rét đậm, rét hại

Không khí lạnh suy yếu, miền Bắc chấm dứt đợt rét đậm, rét hại duy trì 10 ngày, trừ vùng núi cao như Sa Pa (Lào Cai) trung bình ngày vẫn dưới 13 độ C.

Hôm nay, hầu hết tỉnh thành miền Bắc tăng nhiệt. Hà Nội lúc 6h rét 10 độ, đến trưa tăng lên 23 độ C, cao nhất kể từ ngày 16/12. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) sáng hơn 5 độ, trưa lên 13 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết khối không khí lạnh đang suy yếu, trường gió đông bắc khô cũng không còn hoạt động mạnh, vì thế từ đêm nay trở đi miền Bắc sẽ chuyển sang trạng thái nhiều mây hơn, nền nhiệt tăng dần, mỗi ngày 1-2 độ C.

Nắng sớm ở khu vực Hồ Gươm, sáng 26/12. Ảnh: Ngọc Thành

Trang Accuweather của Mỹ dự báo ban đêm Hà Nội tăng khoảng 7 độ so với hôm nay, lên mức 16-19 độ, ban ngày tăng dần lên 26 độ C vào cuối tuần. Điểm cao Sa Pa cũng tăng nhiệt lên mức 9-18 độ C. Vì thế Tết Dương lịch năm nay ấm áp, thuận lợi cho các hoạt động vui chơi của người dân.

Miền Trung hai ngày tới chịu tác động của nhiễu động gió đông yếu nên trời nhiều mây, Trung Trung Bộ có mưa. Từ ngày 30/12, mưa chỉ còn về đêm và sáng.

Nền nhiệt những ngày cuối năm từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế duy trì 22-25 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Định dao động 24-27 độ, khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận 29-31 độ C.

Nam Bộ và Tây Nguyên đang là mùa khô, từ nay đến Tết Dương lịch trời ít mưa, đêm và sáng có sương mù nhẹ, Tây Nguyên 16-19 độ, Nam Bộ 23-25 độ C. Ban ngày Nam Bộ nắng 34 độ C.

Tháng 12 miền Bắc trải qua hai hình thái thời tiết đối nghịch. Nửa đầu tháng, trời nắng, nhiệt độ trung bình ngày trên 21 độ C. Từ 16/12, miền Bắc và Bắc Trung Bộ đón không khí lạnh mạnh, sau đó liên tục tăng cường khiến trời rét đậm, rét hại (trung bình ngày dưới 15 độ C) trong 10 ngày. Ngày 22/12, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuống âm 2 độ, một ngày sau tất cả tỉnh thành miền Bắc cùng ba tỉnh Bắc Trung Bộ rét dưới 10 độ C.

Cơ quan khí tượng dự báo sang tháng 1/2024, không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm, số ngày rét đậm rét hại ít hơn, nhiệt độ toàn quốc cao hơn phổ biến 0,5-1 độ C, riêng Tây Bắc Bộ cao hơn 1-2 độ C.

Gia Chính