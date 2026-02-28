Miền Bắc hửng nắng trước khi đón không khí lạnh

Miền Bắc hai ngày tới duy trì tình trạng hửng nắng, cao nhất ngày lên 28-33 độ C, sau đó đón không khí lạnh vào giữa tuần.

Từ 27/2, miền Bắc trời chuyển nắng, nhiệt độ các tỉnh thành phía đông lên 25-28 độ, Tây Bắc Bộ lên 28-30 độ C do không khí lạnh suy yếu, vùng áp thấp phía tây phát triển và mở rộng về phía đông. Trời nóng ẩm, nồm nhẹ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định từ ngày 28/2 đến 2/3, miền Bắc chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp phía tây vì thế ít mưa, sáng sớm có sương mù, ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Đông Bắc Bộ dự báo tăng lên 28-31 độ, Tây Bắc Bộ 30-33 độ C.

Miền Bắc trời sẽ hửng nắng trong hai ngày đầu tuần. Ảnh: Bùi Xuân Việt

Từ gần sáng 3/3, không khí lạnh sẽ tràn xuống miền Bắc, sau đó ngày 5-6/3 tăng cường gây mưa rào và giông. Cơ quan khí tượng dự báo từ 3/3 miền Bắc trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi rét.

Miền Trung từ nay đến 2/3 trời nắng nhiều, nhiệt độ cao nhất lên 29-32 độ, riêng ngày 1-2/3, nền nhiệt ở Thanh Hóa, Nghệ An có thể lên 32-34 độ, nắng nóng xảy ra ở phía tây các tỉnh này.

Từ ngày 3/3, với tác động của gió mùa đông bắc, cộng thêm không khí lạnh tăng cường vào ngày 5-6/3, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa trở lại, tình trạng nắng nóng cục bộ đầu mùa cũng chấm dứt.

Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ hai ngày qua có mưa trái mùa do chịu ảnh hưởng của rãnh xích đạo. Tuy nhiên, hiện rãnh xích đạo đã suy yếu, mưa trái mùa giảm hẳn. Tuần tới, nhiệt độ cao nhất ở cao nguyên Trung Bộ tăng lên ngưỡng 29-32 độ, Nam Bộ 33-35 độ C.

