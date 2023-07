Miền Bắc giảm nhiệt

Đợt nắng nóng kéo dài 16 ngày ở miền Bắc sẽ thu hẹp từ ngày mai (15/7) do xuất hiện mưa giông diện rộng, nhiều nơi mưa trên 100 mm trong 24 giờ.

Miền Bắc đang trải qua chuỗi ngày nắng nóng dài nhất kể từ đầu năm do tác động của vùng thấp nóng phía tây và hiệu ứng gió phơn. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia ghi nhận 4 giá trị nhiệt độ vượt mốc lịch sử trong 10 ngày đầu tháng 7.

Cụ thể, Mộc Châu (Sơn La), vùng khí hậu cao nguyên ôn hòa, mát mẻ quanh năm, nhưng ngày 8/7 nóng 33,5 độ C, vượt mốc lịch sử năm 1983 là 0,7 độ C. Tại Hương Sơn (Hà Tĩnh), ngày 7/7 nóng 40,8 độ C, cao hơn năm 2015 là 0,6 độ C. Kon Tum, Gia Lai cũng ghi nhận nhiệt độ cao hơn mốc lịch sử 0,1-0,3 độ C.

13h, nhiệt độ ngoài trời ở Hồ Gươm hơn 40 độ C, đường phố vắng người qua lại. Ảnh: Ngọc Thành

Cơ quan khí tượng quốc gia dự báo từ chiều tối nay đến sáng mai, vùng núi phía Bắc mưa phổ biến 40-70 mm, có nơi trên 150 mm; trung du đồng bằng mưa 20-40 mm, có nơi trên 100 m nên nắng nóng sẽ chỉ còn cục bộ.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, Hà Nội hai ngày cuối tuần 27-35 độ, thứ hai tăng trở lại 38 độ sau đó giảm còn 32-33 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) những ngày tới dao động 16-27 độ C.

Miền Trung cũng đang trải qua đợt nắng nóng, khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ trung bình cao hơn 1-1,5 độ C so với cùng kỳ. Từ mai, nắng nóng sẽ thu hẹp do mưa. Dự báo lượng mưa ở Thanh Hóa 20-40 mm, có nơi trên 100 m. Nhiệt độ cao nhất ở Thanh Hóa từ đầu tuần tới xuống dưới 35 độ C.

Do tác động của El Nino, nhiệt độ trung bình một tháng tới trên toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm khoảng 0,5 độ C. Cuối tháng 7 đầu tháng 8 nắng nóng có khả năng xuất hiện trở lại tại Bắc và Trung Bộ.

Gia Chính