Miền Bắc giảm nắng nóng

Từ đêm nay và ngày mai, nhiều khu vực miền Bắc có mưa giông, diện nắng nóng thu hẹp dần và chấm dứt vào ngày 5/6.

Miền Bắc trải qua một tuần nắng nóng do tác động của vùng thấp nóng phía tây và hiệu ứng gió phơn. Nóng nhất là ngày 31/5 và 1/6. Trạm Mường La (Sơn La) ngày 31/5 ghi nhận 43,3 độ C - cao nhất trong tháng 5 từ trước tới nay. Một ngày sau kỷ lục này bị xô đổ khi trạm này nóng 43,8 độ C.

Hôm nay, nền nhiệt đã giảm 1-3 độ so với ngày cao điểm. Lúc 13h, miền Bắc chỉ còn 6 tỉnh thành nóng 36-37 độ, trong đó có trạm Láng (Hà Nội).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định, từ đêm nay khối không khí biển lấn từ phía đông vào sẽ gây mưa ở vùng núi, trung du với lượng phổ biến 20-40 mm, có nơi trên 80 mm. Diện nắng nóng thu hẹp chỉ còn ở vùng đồng bằng đến hết ngày 4/6.

Người dân Hà Nội tham gia giao thông dưới nắng nóng ngày 31/5. Ảnh: Ngọc Thành

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, Hà Nội hôm nay 28-37 độ, ngày mai 26-35 độ, những ngày sau duy trì 25-34 độ C. Đến cuối tuần, nắng nóng quay trở lại, nhiệt độ cao nhất 36 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) tuần tới dao động 17-25 độ C.

Miền Trung nắng nóng đến hết ngày mai, sau đó thu hẹp. Từ ngày 5/6, rãnh áp thấp trục tây bắc - đông nam đi qua Bắc Trung Bộ gây mưa rào, giông ở khu vực này. Do có mưa nên từ ngày 6/6 trở đi nắng nóng ở miền Trung chấm dứt.

Nam Bộ và Tây Nguyên do chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên tuần tới có mưa giông, tập trung vào chiều tối.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, tháng 5 nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến cao hơn 1-1,5 độ, riêng Đông Bắc Bộ cao hơn 0,5-1 độ C. Cả nước đã xảy ra 5 đợt nắng nóng diện rộng, gồm ngày 1-7/5 tại Nam Bộ; 4-7/5 tại Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên; 18-19/5 tại Nam Bộ, 16-23/5 và đợt 27-30/5 tại Bắc Bộ và Trung Bộ.

Dự báo tháng 6, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm. Lượng mưa tại Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ thấp hơn so với trung bình nhiều năm 10-20%.

Gia Chính