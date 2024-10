Miền Bắc giảm nắng hanh

Độ ẩm không khí tăng lên trên 70% trong tuần tới sẽ giúp miền Bắc có những ngày thu nắng đẹp, không khí dễ chịu, không còn cảm giác khô hanh.

Miền Bắc tuần qua ban ngày trời nắng hanh do tác động của khối không khí lạnh khô và trường gió phân kỳ hoạt động mạnh. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia ngày 13/10 cho biết hiện khối không khí lạnh suy yếu, trường gió đông bắc khô không còn chi phối, thay vào đó là trường gió đông bắc đến đông mang ẩm nhiều hơn.

Do đó, tuần tới miền Bắc trời sẽ chuyển mây nhiều, sương mù xuất hiện vào đêm và sáng sớm. Độ ẩm không khí trên 70% nên không còn xảy ra tình trạng hanh khô. Riêng vùng núi phía Bắc, các đêm 14-16/10 có mưa rào nhẹ.

Nhà thờ Lớn Hà Nội tháng 9/2024 Ảnh: Giang Huy

Trang Accuweather của Mỹ dự báo Hà Nội tuần tới phổ biến 25-32 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) 16-22 độ C.

Miền Trung khu vực các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ từ mai đến ngày 16/10 có mưa rào, giông về chiều tối do tác động của nhiễu động trong đới gió đông trên mực 1.500 m.

Do mưa nên nền nhiệt ở các tỉnh miền Trung trong tuần tới không quá cao. Ngày 14-16/10 phổ biến 31-33 độ, 17-19/10 tăng lên 32-34 độ C.

Nam Bộ và Tây Nguyên tuần tới chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp xích đạo có trục khoảng 6-8 độ vĩ bắc và nhiễu động gió đông yếu nên xảy ra mưa giông, tập trung về chiều tối. Nhiệt độ Nam Bộ cao nhất 32-34 độ, Tây Nguyên 28-31 độ C.

Gia Chính