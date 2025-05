Miền Bắc giảm mưa và chuyển nắng từ ngày mai

Miền Bắc chấm dứt đợt mưa do không khí lạnh gây ra, dự báo trời nắng ráo từ ngày 12/5 và duy trì đến giữa tuần.

Từ hôm qua, không khí lạnh cường độ mạnh đã gây mưa giông trên diện rộng tại miền Bắc. Lượng mưa đo được từ 19h ngày 10/5 đến 7h sáng nay (11/5) tại một số nơi: Minh Hòa (Thái Bình) 156 mm, Phong Hải (Lào Cai) 148 mm, Xiềng Ngàm (Sơn La) 130 mm, Nam Loong (Lai Châu) 122 mm.

Dưới tác động của không khí lạnh, nền nhiệt toàn miền Bắc giảm mạnh 8-10 độ C so với cuối tuần. Sáng nay, nhiệt độ tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuống còn hơn 12 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) 14 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong hôm nay, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ còn có mưa rào, giông. Từ ngày mai đến 13/5, thời tiết chuyển khô ráo, có nắng nhẹ vào chiều. Tuy nhiên, từ 14 đến 17/5, miền Bắc có khả năng mưa giông trở lại do ảnh hưởng của rãnh áp thấp.

CSGT Tuyên Quang hỗ trợ người dân qua đoạn đường ngập ngày 10/5. Ảnh: Công an Tuyên Quang

Theo trang Accuweather (Mỹ), thời tiết Hà Nội trong tuần tới duy trì ở mức 25-32 độ C. Tại Sa Pa, nơi có độ cao trên 1.500 m, nhiệt độ dao động từ 16-23 độ C.

Không khí lạnh cũng ảnh hưởng đến miền Trung, gây mưa diện rộng ở Bắc và Trung Trung Bộ. Lượng mưa ghi nhận tại Yên Mỹ (Thanh Hóa) 230 mm, Quế Phong (Nghệ An) 188 mm, Tân Mỹ (Quảng Bình) 172 mm, Kỳ Liên (Hà Tĩnh) 131 mm. Sáng nay, nhiệt độ tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ở mức 21-23 độ C.

Dự báo hôm nay, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa rào. Từ ngày mai, mưa giảm, ban ngày có nắng, chiều tối xuất hiện mưa giông cục bộ.

Tuần tới, khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam. Trong ngày trời nắng, chiều tối và tối có mưa rào, giông, một số nơi có mưa to. Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên dao động 30-33 độ C, Nam Bộ 33-35 độ C.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết mưa giông trong hai ngày 9-10/5 đã khiến một người thiệt mạng do sạt lở đất tại Lào Cai. Ngoài ra, 89 ngôi nhà tại các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang và Quảng Trị bị hư hỏng; hơn 36 ha hoa màu và lâm nghiệp bị thiệt hại.

Gia Chính